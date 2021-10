Po remíze v Kodani potřebovala Sparta zabrat. Ale to ostatně i Rangers. První pohled na základní skupinu totiž říká, že Lyon, francouzský velkoklub, bude jen těžko pouštět jedno z postupových míst.

Při vší úctě ke zbylému triu je Olympique jednoznačným favoritem. A hraje se tak prakticky o druhý flek.

Přes (skoro) nutnost výhry nenasadil kouč Vrba do sparťanské sestavy ani jedno z kreativních es. Mladík Karabec i třiatřicetiny slavící kapitán Dočkal zůstali na lavičce. První z nich je v posledních týdnech dost upozaďován, druhý se vrací po delším zranění. Ještě nebyl připraven. Sparta v Evropské lize porazila Glasgow Rangers.Zdroj: CPA

V první půli byl herně lepší super. Rangers drželi míč, na druhou stranu Sparta byla nebezpečnější. Velmi slušně hrál krajní záložník Pešek, jenž potvrdil, že má v současnosti reprezentační formu. V 10. minutě mohl otevřít skóre, jeho technickou střelu však lapil brankář Mc Gregor.

Dar z nebes pro Spartu

Poté přišly už popisované úseky, kdy skotský celek vládl. Jenže Sparta udeřila. Ve 29. minutě Hancko zády k bráně prodloužil míč letící z rohového kopu a ten se od tyče odrazil za brankovou čáru. Mc Gregor ho zastavil až nějaký půllitr za ní.

Pro Spartu to byl dar.

Ve druhé půli se mohla soustředit na pečlivou hru a protiútoky. Ty organizoval perfektní Hložek. Na začátku druhé části poslal spoluhráče do dvou jasných šancí. Jenže Pešek z nějakých sedmi metrů trefil břevno odkryté brány. Haraslín poté nezakončil úspěšně sólo, do nějž ho Hložek poslal. Po dobré kličce pálil do středu.

Druhou ránu si nakonec protivník zasadil sám. V Česku nesnášený záložník Kamara, který byl na jaře středobode rasistické aféry slávisty Kúdely, byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Sklopil hlavu a odešel do kabin. Vyprovodil ho pískot a bučení, ne však to protivné rasistické hu, hu, hu.

Letenští poté už drželi míč a vedení. Zvládli to.

Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)

Branka: 29. Hancko. Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Olguncan - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: Wiesner, Haraslín - Kamara, Sakala. ČK: 74. Kamara. Diváci: 10.879 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pešek, Pavelka, Sáček, Hložek (90. Dočkal), Haraslín (76. Karlsson) - Minčev (69. Drchal). Trenér: Vrba.

Rangers: McGregor - Tavernier, Balogun, Bassey, Barišič - Bacuna (38. Hagi), Davis, Kamara - Aribo (77. Lundstram), Sakala, Roofe (66. Morelos). Trenér: Gerrard.

Jablonec na výhru s Kluží nenavázal

Fotbalisté Jablonce po překvapivé úvodní výhře nad Kluží 1:0 sahali po senzačním výsledku i proti holandskému Alkmaaru, zvláště v prvním poločase je ale zradila koncovka. Zvláště střela Tomáše Čvančary v prvním poločas jen těsně skončila vedle levé tyče brankáře Vindahla.

Zákonitý trest tak přišel tak přišel v 53. minutě – míč se odrazil k zcela osamocenému Albertovi Gudmundssonovi, který prostřelil Jana Hanuše. Svěřenci Petra Rady měli v závěru i smůlu, Pantelis Chatzidiakos svůj odkop od brány zamířil tak nešťastně, že trefil břevno své branky. Jablonec však i přes prohru 0:1 zůstává druhý ve skupině D Evropské konferenční ligy o bod za Alkmaarem.

AZ Alkmaar - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 53. Gudmundsson. Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). ŽK: Chatzidiakos - Pilař, Nešpor, Krob.

Sestavy:

Alkmaar: Vindahl - Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal (78. Witry) - Midtsjö, De Wit, Clasie - Gudmundsson (90. Beukema), Pavlidis (66. Aboukhlal), Karlsson. Trenér: Jansen.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (85. Vaníček) - Pleštil (69. Malínský), Houska, Kratochvíl, Pilař - Čvančara (46. Nešpor). Trenér: Rada.

Slavia doplatila na první poločas

Slávisté v Rotterdamu doplatili na katastrofální výkon, zejména v obranné činnosti, během prvního poločasu. Ve 13. minutě se po přihrávce Sinisterry prosadil Kökcü, který přízemní střelou překonal Mandouse. Nepovedenou první půli korunovala druhá branka Linssena, jenž v hlavičkovém souboji přetlačil Masopusta. Sešívaní pak přežili klinickou smrt po dvou vyložených šancích Sinisterry.

Ve druhém poločase tak museli dohánět dvoubrankové manko a dokázali pouze snížit povedenou hlavičkou Holeše. Sešívaní tak mají ve skupině E konferenční ligy stejně bodů jako Union Berlín, jenž v Edenu porazili 3:1, na prvním místě je právě holandský celek.

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 2:1 (2:0)

Branky: 13. Kökcü, 24. Linssen - 63. Holeš. Rozhodčí: Petrescu - Grigoriu, Marica (všichni Rum.). ŽK: Malacia, Aursnes, Toornstra, Til - Traoré, Bah, Kuchta.

Sestavy:

Feyenoord: Bijlow - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Toornstra, Kökcü (64. Aursnes), Til - Džahánbachš (78. Geertruida), Linssen, Sinisterra (64. Dessers). Trenér: Slot.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Masopust (69. Schranz) - Ševčík (76. Krmenčík), Traoré - Ekpai (46. Plavšič), Stanciu (46. Lingr), Oscar - Tecl (46. Kuchta). Trenér: Trpišovský.