„Mladí kluci mi tři góly předpověděli při rozcvičce, ale myslel jsem si o nich svoje,“ vykládal.

Dal krásné góly: těžký volej levačkou, obstřel, který proslavil francouzský idol Thierry Henry, dorážku zblízka po světové akci Davida Moberga Karlssona. Po zápase popadl míč a bylo jasné, že si ho odveze do Prahy. „Za béčko Sparty jsem už hattrick dal, ale tohle je o trochu lepší,“ zářil.

Pozor, ale rezerva letenského týmu hraje v jeho story důležitou roli. Její tehdejší kouč Václav Kotal, nyní trenér prvního mužstva, si minulý podzim vzal po zranění zbědovaného útočníka k sobě. Výsledek: 11 zápasů, 11 gólů a odchod na hostování do ligové Olomouce.

Pracovitý a odhodlaný

Tam přišel na jaře další rozlet, osm zásahů ve dvanácti utkáních. „Do týmu nám perfektně zapadl, jak herně, tak lidsky. Nikdy to samozřejmě nevíte, ale když odcházel, věřil jsem mu, že se prosadí i ve Spartě a udrží si produktivitu. Už proto, jak pracovitý a odhodlaný je,“ řekl Jiří Neček, asistent trenéra Sigmy Radoslava Látala.

Předpoklad se vyplnil. Juliš má po šesti ligových startech stejnou cifru na gólovém kontě. K tomu přidal hattrick proti Celtiku.

„Myslím si, že je to momentálně nejlepší útočník v české lize. Je to ten správný zabiják do vápna. S tím se hráči rodí a moc takových jich není. Přál bych mu, aby se dostal do reprezentace a pak třeba i ven,“ dodal Neček.

Dá se předpokládat, že pozvánka do národního mužstva přijde brzy…