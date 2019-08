Pražané budou mít ve čtvrtečním úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy proti Trabzonsporu kvůli trestu z minulé sezony uzavřený stadion, věří však, že se s nevýhodou vyrovnají.

"Pro mě je to smutná věc hrát takovýhle velmi důležitý zápas bez fanoušků. Ještě v kontextu toho, jak skvěle a v jakém počtu nás i přes nepovedený start podporují. Je mi to líto," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Václav Jílek.

"Z pohledu komunikace budou pokyny slyšet líp, k hráčům to dojde líp než v bouřlivé atmosféře. Beru to ale jako velkou nevýhodu. Fotbal stejně jako každá jiná sportovní hra, která se hraje pro lidi, je o emocích. Emoce vám dokážou velmi dobře nastartovat diváci. Tohle nám bude chybět. Ale uděláme maximum, abychom se s tímhle handicapem vyrovnali a naopak to třeba využili i ve svůj prospěch," dodal Jílek.

České kluby už měly několikrát zavřenou část stadionu. UEFA v minulosti takto potrestala Spartu, naposledy na jaře ve čtvrtfinále Evropské ligy se zase Slavia nemohla proti Chelsea opřít o podporu severní tribuny, kde sídlí "kotel" nejvěrnějších fanoušků. Před prázdným stadionem však tuzemští zástupci ještě domácí zápas v pohárech nehráli.

"Bude to jiné, divné. Tempo hry to asi neovlivní, my máme obrovskou motivaci a půjdeme do toho naplno. Půjde lépe slyšet pokyny, Turci nebudou rozumět. Samozřejmě je škoda, že nás fanoušci nepoženou dopředu, ale chceme to zvládnout i bez nich. Dobrý výkon nebo případné vítězství budou hlavně pro ně," uvedl obránce či záložník Michal Sáček.

VIP hosté mohou dorazit

"Nikdy jsem nezažil, jaké to je hrát před prázdným stadionem. Samozřejmě v přípravě v zahraničí se hraje občas bez lidí, slyšet bylo každé slovo. Ale to je něco jiného. Tady to bude jiné, vlastně nevím, co od toho čekat," konstatoval záložník Michal Trávník.

Striktně omezený počet diváků se přesto do hlediště dostane. Každý z klubů má k dispozici 20 VIP vstupenek, Trabzonspor pak dostal od Sparty dalších 200 lístků první kategorie, což je v pohárech tradice. Dále na stadionu budou už jen pořadatelská služba, složky zajišťující bezpečnost a novináři. Velkoplošnou projekci klub pro fanoušky nechystá, podle neoficiálních zpráv se někteří příznivci shromáždí před stadionem.

"Máme skvělé fanoušky, kteří nám dodávají energii na hřišti. Na druhou stranu to bude pořád stejná hra, bude hrát 11 proti 11 hráčům. My se musíme soustředit na věci, které ovlivníme, ne na ty, které nemůžeme změnit. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně a dát do toho maximum, přeci jen se jedná o předkolo Evropské ligy," řekl obránce Costa Nhamoinesu.

Sparta pyká za rasistické projevy fanoušků při loňském venkovním utkání 2. předkola proti Spartaku Subotica, neboť šlo o opakované napomínání. V domácí odvetě navíc část příznivců v druhém poločase vtrhla na trávník po gólu srbského týmu, který mu vynesl postup. V české lize hrála Sparta doma dvakrát před prázdným hledištěm v sezoně 2012/13.