Spartu čeká proměněné Dinamo. Záhřeb vyměnil trenéra a prodal klíčového obránce

Cesta Sparty do skupiny Ligy mistrů skončila smolně na penalty, ale není čas dlouho smutnit. Letenští už ve čtvrtek vstoupí do boje o Evropskou ligu. V posledním předkole, z nějž už vítěz postoupí přímo do skupiny, se utkají s Dinamem Záhřeb. První zápas bude hostit Chorvatsko, odveta na Letné je na programu o týden později. Zvládnou Pražané důležitý souboj s týmem, který tento týden vyměnil trenéra?

Fotbalisté Sparty podlehli v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů FC Kodaň na penalty 2:4 | Foto: CPA