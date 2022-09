„Ivan vypadal po zápase lépe, než jsme čekali, samozřejmě ale podstoupí ještě nějaké vyšetření. O Kolim jsem ale na Rangers říkal to samé, a pak se potvrdily horší věci. Strašně těžko se to předvídá, hráč je vždy po zápase v nějakém šoku nebo rozpoložení, může se to zlepšit i zhoršit. Momentálně to ale nevypadá na nic vážnějšího,“ působil po zápase optimisticky kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Klubový boss Jaroslav Tvrdík však v pátek ráno přišel s mnohem horší informací. „Velmi smutné zprávy. Ivan Schranz hospitalizován na neurochirurgii ÚVN se zraněními hlavy a krční páteře. Ivane, držíme palce a jsme s Tebou! A pro podzim tak bohužel přicházíme o dalšího klíčového hráče,“ napsal na Twitter.

Devětadvacetiletý reprezentant byl přitom letos v dobré formě. V odvetě play off Konferenční ligy byl klíčovým mužem, když jeden gól polskému Rakówu vstřelil a na další nahrál, další dvě branky přidal v domácí ligové soutěži. Pražané tak před klíčovým podzimním soubojem počítají ztráty. Vedle Schranze mají slávisté na marodce například i Holeše, Hovorku či Bořila.

