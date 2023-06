Špičkování, přeřeky. Fotbalový pořad Holky to umí taky vás pobaví

Co mají společného Most, vesnice s novou dálnicí a Slavia? Odpověď uhádnete díky pořadu Holky to umí taky. V novém, třetím díle na vás čeká novinka. K moderátorovi, sportovnímu reportérovi Františku Bílkovi jsme nominovali parťačku, Alenu Hedvikovou.