Zkrátka jako komiksový hrdina Spiderman.

Ve stejném čase, i když je ticho po pěšině, musí Slavia, stále ještě největší favorit na titul, řešit nedobré rozpoložení vládce tyčí Ondřeje Koláře. A ano, i možnost, že by čím dál více času uzmul náhradník Aleš Mandous…

Jsou to paradoxy, vždyť v posledních letech byl Kolář neochvějnou jistotou, nejlepším hráčem ligy, sběratelem nul, brankářem moderního střihu s nápaditou a rychlou rozehrávkou i skvostnými zákroky.

Nejistý Kolář

Jenže současnost je chmurnější. „Nedaří se nám ani to, aby všichni hráči podali nadprůměrný výkon, stojí nás to výsledky,“ pronesl kouč Jindřich Trpišovský po remíze 2:2 v Českých Budějovicích.

Mluvil i o extrémně nejistém Kolářovi. Konkrétní však nebývá. Navíc má s gólmanem neobyčejný vztah. Přivedl ho z Liberce a už dvakrát mu rozmluvil odchod do zahraničí – jednou do Francie, podruhé do Itálie. „Bez něj si Slavii nedovedu představit.“

Kolář však uvadl. Kvůli zranění přišel o Euro, zdravotní potíže měl i na začátku aktuální sezony. Přesto ho Mandous z brány nevytlačil – a to z důvodu, že jednička „hraje“ o změnu adresy. „Řešíme jeho odchod,“ přiznal šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Současná Kolářova forma tomu však nenahrává, proto padá i cena. 10 milionů eur, nějakých 250 milionů korun, je nyní utopická suma.

Nita vs. Kolář.Zdroj: Deník

V Nitově případě už o přestupy a zhodnocení hráče nejde. Přece jen je mu 34 let. Spartě to ale nevadí, potřebuje ho v aktuálním skvostném rozpoložení. V neděli zvládl šest zákroků, vesměs velmi těžkých. „Nita nás dvakrát zachraňoval a ohromně nás podržel,“ přiznal kouč Pavel Vrba.

„Jsem rád, že jsem pomohl,“ reagoval Nita. Jako vždy mluvil pokorně, je to sympaťák, také má na Letné svůj fan klub. Ani se nekabonil, když přišla řeč na štěstí, které měl. Hosté nastřelili tyč, on zvládl i výjimečné šance. „Brankář, který nemá štěstí, není dobrý brankář,“ usmál se.

Jak trefné, vždyť rozhodují milimetry, zlomky vteřiny.

Nita září už dlouho

U Nity však nejde o výkřik do tmy. Spartu drží dlouhodobě, propracoval se na post rumunské jedničky. Nedávno zaválel proti ultrasilnému Německu. Z devíti ran propustil jedinou. Bylo to další extra představení. „Můj protějšek si vedl velmi dobře,“ uznal Němec Manuel Neuer, jeden z nejlepších brankářů světa poslední dvaceti let.

Kompliment od takové persony zahřeje. I když… Na Nitu nyní prší ze všech stran, stejně jako dříve na Koláře. Slavia doufá, že se vrátí na Nitův level.