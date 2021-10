„Urážky vůči Kamarovi zastínily prohru Rangers v Evropské lize. Pro finského reprezentanta šlo o další těžko pochopitelný a řešitelný večer. Po celé utkání byl hanebně terčem útoku z tribun,“ uvedl web deníku The National. „Rasismus byl deprimujícím pozadím tohoto zápasu,“ dodal server BBC.

„Žádný rasismus to nebyl,“ odmítá však Otto Hynek, trenér žáků z Náchoda, který byl ve čtvrtek večer se svými svěřenci na Letné.

Proti útokům na dětské fanoušky se ohradila Sparta a odmítla obvinění z rasismu. Letenský klub požádal zástupce Rangers, aby pomohli zastavit xenofobní atmosféru vůči dětem a Česku.

„Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné. Žádáme zástupce Rangers FC, aby se podíleli na zastavení xenofobní atmosféry,“ napsal klub v prohlášení.

Situaci začali řešit i čeští politici. Ministr vnitra Jan Hamáček vyzval na sociální síti ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, aby si předvolal britského velvyslance v Praze a požadoval po něm okamžité zastavení těchto útoků.

„A dost! Zaměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit,“ uvedl Kulhánek.

Pro vysvětlení musíme připomenout kulisy, v nichž se duel druhého největšího poháru hrál.

Kamara byl středobodem jarního průšvihu slávistického obránce Ondřeje Kúdely. Ten mu v zápase s Rangers cosi zašeptal do ucha, Fin tmavé pleti ho poté označil za rasistu. Kúdela dostal drakonický desetizápasový distanc – a vlastně celé Česko tvrdí, že byl potrestán bez důkazů. Kamara ho po utkání navíc napadl v útrobách stadionu, za což mu byla zastavena činnost na tři utkání.

Tento nepoměr, plus brutální hra Rangers v odvetě se Slavií, našponoval vztahy mezi českým a skotským fotbalovým společenstvím.

Do toho přišel los Evropské ligy, který Rangers poslal na Spartu. Napětí ještě umocnil fakt, že Letenští měli zavřené tribuny za rasistické chování v duelu s Monakem. „Nejezděte do Prahy,“ vzkázal Kamarův právník Aamer Anwar, jedna z černých postav příběhu, muž, který rád rozdmýchává oheň.

Sparta nakonec uvítala na stadionu téměř 11 tisíc dětí, což regule povolují. Vstup měly zdarma, vytvořily unikátní atmosféru.

„Velká část těchto dětí bučela při každém dotyku s míčem Glena a všech dalších černých hráčů Rangers. Dnešek znovu ukázal, že Praha má vážný problém s rasismem,“ naťukal ihned po zápase Kamarův právník na Twitter.

Ano, tribuny na Kamaru bučely. „Ale na další černé kluky z Rangers ne, třeba na toho obránce s copánky. Ten měl přece balon skoro pořád a nic se nedělo,“ popisuje trenér Hynek. „Bylo to spíš vysmívání, když Kamara dostal červenou. Kdyby se zachoval jako řezník někdo jiný, bučí se na něj,“ doplňuje.

Je tu ještě jeden rozměr příběhu. Například v Americe diváci místo pískání na soupeře bučí. Stává se to i na Ostrovech, není to však rasistické, nýbrž, řekněme, nenávistné či posměšné.

Rasismus se projevuje skřeky Hu, hu. Tak se pustili sparťané do hráčů Monaka, bylo to ostudné i nechutné. „Proč děti nepískaly?“ usmívá se Hynek. „Protože to neumějí. Že by to byl rasismus, to fakt ještě jednou odmítám,“ dodá.

Tribuny vyslaly hravou energii



Byl to zvláštní zápas. Místo drsného kotle hnaly fotbalovou Spartu v zápase Evropské ligy proti Rangers tisíce dětí. „Musím říct, že to bylo až dojemné. Když jsem vyběhl na hřiště, naběhla mi husina. Nevím proč, asi šla z tribun velmi dobrá energie. Nikdy jsem něco podobného nezažil,“ vykládal David Hancko, střelec vítězné branky.Bylo to vskutku zvláštní. Všechny děti „jely“ od začátku do konce. „Fandily furt, těmi bouchačkami dělaly rambajs, házely vlaštovky,“ vykládá Otto Hynek, trenér žáků z Náchoda (sám sparťan), který na Letnou se svými svěřenci dorazil.Klub z východu Čech vypravil autobus, vyrazilo 50 dětí a 5 trenérů. „Pohltilo je to. Dokonce i malí slávisti, kteří vždycky nadávají na Spartu a říkají, že by na Letnou nešli, se fotili,“ popisuje trenér. „Ta energie byla jiná,“ shoduje se s Hanckem. „Byla nenávistná a hravá.“