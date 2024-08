Tomáš Čvančara se v Mönchengladbachu uvedl na výbornou. Německý celek za něj poslal pražské Spartě v přepočtu kolem čtvrt miliardy korun a nynější čerstvě čtyřiadvacetiletý forvard se mu začal rychle vyplácet. Gól vsítil hned při prvním startu v přípravě, pak jeden zápas mlčel a následně se blýskl hattrickem do sítě Stuttgartu.

Ani první ostré zápasy mu žádné vrásky na čele nepřidělaly, ba naopak. Český legionář se uvedl dvougólovým představením v německém poháru. A to samé posléze zopakoval i v lize. Snový start. Právě jako zmíněný Martin Fenin, jenž odstartoval své bundesligové působení hattrickem proti fotbalistům berlínské Herthy a gól dal i hned za týden Bielefeldu. Postupně ale jeho zahraniční kariéra začala, i vinou zdravotních a dalších potíží, uvadat.

Před rokem promluvil Čvančara po onom duelu v rozhovoru pro Deník: „Říkal jsem to už minulý týden po poháru, že jsem se svým výkonem ještě nebyl úplně spokojený. A upřímně, jsem ten typ, který chce být mužstvu prospěšný i jinak než jen góly. Sice jsou nejdůležitější, ale chci mít pocit, že mě tým potřebuje, že hraji dobře. Po poháru jsem řekl, jak jsem to cítil, že to prostě nebylo ono.“

Bundesliga startuje už v pátek 23. srpna, kdy právě Borussia Mönchengladbach hostí mistrovský Bayer Leverkusen.

Jenže přišlo jedno velké ale. Rodáka z Neratovic trápila zranění a laboroval například s přetrhanými vazy v kotníku, kvůli čemuž absentoval od prosince loňského roku až do března. Po návratu na zelený pažit už střelecky mlčel. Nedávno se dokonce vyrojily spekulace, zda nevymění stávající působiště za jinou adresu.

(Ne)počítají v Německu s Čvančarou?

Českého fotbalistu aktuálně čeká druhá bundesligová sezóna. Jeho výchozí pozice není zrovna růžová. V přípravných kláních totiž odehrál vždy maximálně poločas a naposledy mu švýcarský kouč Gerardo Seoane dal v DFB Pokalu „čuchnout“ pouze na pět minut. Čím to? Nejenom, že se Čvančarovi přestalo dařit. Ona mu navíc vzrostla konkurence v ofenzivních řadách.

Z Heidenheimu totiž do Gladbachu přestoupil Tim Kleindienst. Stejně jako jeho konkurent obvykle působí na pozici hrotového útočníka, má přes metr devadesát a loni v lize se mu náramně dařilo. V dresu tehdejšího bundesligového nováčka skóroval hned dvanáctkrát a navrch přidal pět asistencí. I díky osmadvacetiletému forvardovi skončil jeho někdejší zaměstnavatel na solidním osmém místě.

„On představuje gólovou hrozbu, ale zároveň je dříčem, který dokáže strhnout spoluhráče a dodá jim klid. Jako cílový hráč dokáže pracovat s balonem, podržet jej a zároveň hluboko kupředu zrychlit,“ prohlásil o něm sportovní ředitel Borussie Roland Virkus. Podobná slova přitom volil tamní trenér, která ale byla směrována na adresu českého plejera, a to po jeho návratu na trávník. Co z toho vyplývá? Oba fotbalisté jsou si typologicky velmi podobní.

S Kleindienstovým přestupem jsou plány na pozici číslo devět vyřešeny, napsal renomovaný server Kicker. Ten dodal, že dvě místa v sestavě okupují on a Čvančara. Před příchodem německého dlouhána mužstvo posílil i Kevin Stöger z Bochumi a Phillip Sander z Holsteinu Kiel. Tamní web dodal, že všechny tři posily mimo jiné plnily roli lídrů ve svých týmech, a právě tento fakt udával tón v letní přestupové politice Mönchengladbachu.

Hříbata obvykle volí rozestavení s jedním středovým útočníkem (což byl případ dosud posledního duelu proti Aue v německém poháru, kdy v základu nastoupil Kleindienst), či maximálně se dvěma forvardy. Jeví se jako nadmíru zřejmé, že nyní se v lepší pozici nachází právě Němec než bývalý hráč Sparty.

K tomu nutno připočíst i další ofenzivní stálice Borussie. Mezi ně patří francouzské duo – Franck Honorat a Alassane Pléa, kteří nejčastěji operují na křídlech, nicméně druhý jmenovaný dokáže nastoupit také na hrotu útoku. Zranění navíc trápí dalšího kanonýra Robina Hacka. Pozice Tomáše Čvančary tak prozatím zůstává vratká a je jenom na něm, jak naloží se svou budoucností.