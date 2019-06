Spravil jste si po sezoně chuť?

Jsem rád, že jsem dal góly, tři jsou super. Uvidíme, co se mnou vlastně teď bude. Ano, asi jsem si spravil chuť.

Donutil jste soupeře k vlastní brance, pak jste proměnil penaltu.

Počítám si jen jeden gól. Ten druhý byl jasný vlastňák.

Na penaltu jste šel i přesto, že jste byl faulován. Nevěříte na pověru, že faulovaný hráč nemá kopat?

Vždycky záleží na tom, jak ji kopnete. Ne, na to moc nevěřím.

Byl jste si jistý, že dáte?

Naposledy jsem ji kopal asi v jedenadvacítce. Možná někde v devatenáctce jsem jednu neproměnil, ale jinak jsem je vždycky dával. Tentokrát to bylo za stavu 2:0, věřil jsem si. Byl jsem rozhodnutý od začátku, že ji kopnu po noze na levou stranu. I gólman šel na druhou stranu.

Jak moc vám pomohl poměrně rychlý gól?

Bylo to důležité, Kuba Jankto to nádherně trefil. Mohli jsme se trošičku uklidnit. Dneska jsme se tolik nehnali dopředu jako proti Bulharsku. Bylo to dané tím, že jsme to tolik nepotřebovali, když jsme vedli. Vlastně celou dobu jsme hráli, co jsme potřebovali.

Prožili jste v zápase nějakou složitější fázi?

V první půli měli nepříjemnou standardku přímo z vápna. Nedali gól, to byl důležitý moment. Když po prvním poločase vedete, je to často zlomový moment.

Odčinili jste dvěma výhrami debakl v Anglii?

Říkal jsem, že těžko můžeme počítat s bůhvíjakým výsledkem proti Anglii. Oni mají plno hvězd z nejlepší ligy. Těžko jsme mohli počítat s lepším výsledkem. Proto je strašně důležité, že jsme zvládli tyto zápasy.

Kosovo vyhrálo v Bulharsku. Je to teď pro vás hlavní soupeř v boji o druhé místo?

Dá se to tak říct. Ale zápasů je dost, je to otevřené. Teď budeme hrát dvakrát venku, proto není nic rozhodnuté. Ale tohle je ta cesta, kterou bychom měli jít.