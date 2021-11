Stopeři čili střední obránci jsou opět nedostatkovým zbožím. Platí to i pro úterní střet s Estonskem, poslední zápas v základní skupině kvalifikace, který reprezentace prostě musí vyhrát. Přitom stopeři jsou něco jako základy domu. Je nezbytné, aby byli pevní, fungující bez pochyb.

Bard mezi trenéry Karel Brückner, jenž před pár dny oslavil dvaaosmdesáté narozeniny, vždycky říkal: „Obranná čtverka se nesmí měnit.“ Slovo čtverka je díky němu terminus technicus.

On za reprezentačních časů vsadil na elegána Tomáše Ujfalušiho a poctiváka Reného Bolfa. Když bylo „nejhůř“, zaskočil Martin Jiránek. V té době se však národního týmu drželo štěstí, sestava byla ustálená, točilo se maximálně patnáct borců. I proto hrál tým na mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku nejlepší a nezapomenutelný fotbal.

Variant příliš není

Dnes je to jinak. Jiří Chytrý, který zastupuje covidově pozitivního Jaroslava Šilhavého na místě hlavního trenéra, musí řešit, koho do sestavy nasadit. I když, to je vlastně špatně řečeno, moc varinat nemá. Zranění jsou Ondřejové Kúdela i Čelůstka, k nim se přidal Tomáš Kalas. Dlouho je mimo hru David Hovorka, po zranění se pozvolna vrací Tomáš Petrášek.

To je pohroma.

„Bylo by lepší, kdyby se střed stabilizoval. Je mi líto všech, kteří kvůli zranění nemůžou pomoct, vím, jak se cítí. Na druhou stranu se ostatním otevírá šance se ukázat. Jsme tu od toho, abychom byli připravení,“ prohlásil Jakub Brabec.

Právě on proti Estonsku nastoupí, po boku bude mít zelenáče Davida Zimu, který po přestupu do AC Turín sedí mezi náhradníky. Přesto to zaskakující dvojice bude muset zvládnout.