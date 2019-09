„Jedeme si pro body. Je to první zápas skupiny, který nás někam může nasměrovat a který nám ukáže, jak na tom jsme. Věříme si a doufám, že to dopadne dobře,“ neskrývá optimismus Zdeněk Houštecký, asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

Slávisté odletěli snad v nejlepším možném rozpoložení. V tuzemském fotbalovém prostředí jsou prakticky bez konkurence. Zranění? Žádné. Karetní postihy? Žádné. Forma? Parádní. V lize po devíti kolech okupují první místo bez jediné porážky. „Cítím z nás velkou sílu a nevěřím, že to bude v Miláně jednoznačné. Máme na to zápas zvládnout,“ burcuje kapitán Milan Škoda.

Dostane-li se právě on do základní sestavy, bude to pro něj pěkná odměna. Za léta ve Slavii zažil vše strach ze sestupu, tituly, euforii. „Moje cesta byla neuvěřitelně dlouhá a zažil jsem tu snad úplně všechno. O to je to sladší, že mám teď možnost jet na zápas skupiny Ligy mistrů,“ usmívá se slávistický kanonýr a jedna z novodobých ikon klubu.

Ostatní k němu vzhlížejí. Má respekt. A nezkazí ani žádnou legraci. V Edenu se totiž táhne za jeden provaz. Důkazem toho může být i případ Jakuba Hory. Čerstvá posila z Teplic, která si o víkendu připsala první gól v sešívaném dresu. Že není na soupisce pro Ligu mistrů? Nevadí. Na Apeninský poloostrov odcestoval s novými spoluhráči.

„Když jsem přicházel, tak mi trenér říkal, že budu létat na všechny zápasy, protože chce, abychom byli jako tým všude spolu,“ vysvětluje donedávna teplický útočník.

Štěstí přeje připraveným

Ale vraťme se k zápasu. Všichni favorizují Inter, což má svou logiku. Bohatý tým s mnoha zvučnými jmény. Těžká práce čeká hlavně obránce Pražanů. V létě totiž do Milána přestoupil z Manchesteru United jeden z nejnebezpečnějších světových útočníků, Belgičan Romelu Lukaku. „Je skvělé, že si proti němu zahrajeme,“ těší se Škoda.

A nejen proti němu po Interu přijdou zápasy proti Dortmundu a Barceloně. „Každý z těchto týmů už Ligu mistrů vyhrál. Čeká nás neskutečná špička,“ podotýká Houštecký. Ale štěstí přeje připraveným… Pokud Slavia začne účinkování mezi elitou byť i jediným bodovým „polštářem“, mohli by snít v Edenu o dalších (co třeba postupových?) zážitcích.