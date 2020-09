„Jsem nadšený a moc spokojený. Myslím, že Sigma podobný snímek potřebovala,“ říkal Pavel Hapal, jeden z nejlepších hráčů historie Sigmy a nynější trenér slovenské reprezentace.

„Osobně jsem byl až překvapený z úvodu. I když historii Sigmy dobře znám, tak některé záběry jsem nikdy neviděl a udělalo to na mě veliký dojem,“ vyznal se.

Křest litovelským pivem

„I mě se to moc líbilo. Viděl jsem spoustu hráčů, se kterými jsem ještě hrál, nebo je potom trénoval. Krásné byly staré fotky z doby, kdy ještě hrál Karel Brückner i to, jak věrný fanoušek pan Hudec, který už bohužel mezi námi není, zpíval,“ připojil se legendární kouč Petr Uličný, který před prvním promítáním společně s Janem Marošim film slavnostně pokřtil litovelským pivem.

Dokument mapuje jak skromné začátky v Hejčíně, tak pozvolná vzestup Sigmy až k postupu do ligy a evropské slávě.

„Upřímně, byl jsem velmi mile překvapený, jak krásně to celé bylo udělané. Předčilo to má očekávání,“ řekl někdejší brankář, poté trenér a nakonec i masér Jiří Vít, který to ze Sigmy dotáhl až k národnímu týmu a člen mužstva, které pro Olomouc poprvé vybojovalo první ligu.

Zdroj: Youtube

„Jsou tam úžasné záběry, u těch ze zápasů s Realem Madrid, mi proběhla husí kůže asi nejvíc,“ pousmál se bývalý vynikající obránce Michal Kovář.

„Pěkně zachycený je vývoj klubu a postupné zlepšování stadionu,“ poznamenal.

„Když člověk sám sebe vidí v takovém dokumentu, tak je hrdý na to, co se mu povedlo dokázat. Je to příjemný pocit a zároveň neuvěřitelné, být na jedné lodi s takovými osobnostmi evropského a světového formátu a být společně s nimi součástí té stejné historie,“ řekl zástupce mladší generace Tomáš Janotka.

Humorné situace

Místo zůstalo i na humor. Publikum se bavilo zejména, když Petr Uličný popisoval, jak se během jednoho rozhovoru začal měnit z hráče v začínajícího trenéra. Ale taky, když Martin Kotůlek u jedné z fotografií vzpomínal na patálie s kysličníkem a další módní výstřelky.

„Doufám, že si ten film budu moct koupit a sdílet ho se svými dětmi. Bude to krásná vzpomínka,“ uzavřel Pavel Hapal.

Film Sigma stoletá najdete v následujících týdnech v programu kina Premiere Cinemas. Cena vstupenek pro dospělé je 179 Kč, pro studenty, seniory a děti 149 Kč. Při nákupu vstupenky na pokladně kina lze uplatnit 50% slevu po předložení vstupenky z charitativního virtuálního zápasu Sigma – Real Madrid. Permanentkáři Sigmy mohou každou středu využít akci 1+1 vstupenka zdarma. Vstupenky lze zakoupit i online na tomto odkazu: https://bit.ly/sigmastoletá