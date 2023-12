Pomozte pozůstalým obětí střelby vyzývá i sport. Slavia poslala milion

Vlna solidarity s pozůstalými obětí čtvrteční střelby na Filozofické fakultě v Praze se rozšířila i do sportu. Do sbírky Nadačního fondu Univerzity Karlovy přispěla i fotbalová Slavia. Pražský klub zároveň vyzývá veřejnost, aby se do této sbírky také zapojila.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík (vpravo) a hlavní trenér Jindřich Trpišovský (na snímku z 13. února 2020). | Foto: ČTK