Góly na mezinárodní scéně přitom dávat umí. Stanislav Tecl to dokázal ještě v dresu Plzně – v Evropské lize se trefil čtyřikrát, v Lize mistrů (včetně kvalifikace) třikrát. To není zas tak špatná bilance.

Jenže od přesunu do Edenu jako když utne. V evropských soutěžích v sešívaném triku ještě nevstřelil ani jeden gól. Jistě, ne pokaždé je v základní sestavě, ale pro útočníka jde v každém případě o nelichotivou vizitku.

„Hrozně mě to mrzí, protože všichni nechali na hřišti všechno. A já jsem jim bohužel vůbec nepomohl,“ klopil Tecl hlavu po čtvrteční hořké porážce 1:2 na stadionu Legie Varšava. Ta znamenala, že český mistr si na podzim zahraje jen Konferenční ligu.

Tecl tentokrát dostal důvěru trenéra Jindřicha Trpišovského a nastoupil v úvodní jedenáctce. A do šancí se dokázal prodrat. Poprvé za stavu 0:0, podruhé se ocitl v ryzí tutovce zkraje druhé půle. To už oslabení Pražané vedli. Kdyby přišla druhá trefa, domácí by se dost možná psychicky složili.

Nejen Tecl. Celá Slavia střílí málo

Jenže Tecl tváří v tvář gólmanu Arturu Borucovi selhal. „Ten zápas zlomila šance, kterou jsem neproměnil. Kdybych dal na 2:0, tak si myslím, že soupeř už by na dva góly do naší sítě neměl sílu,“ mrzelo slávistického útočníka.

Na hřišti dře jako dřív, díky své buldočí bojovnosti se umí procpat do koncovky. Jenže jeho produktivita je vážně nízká, a na evropské scéně to bije do očí ještě víc než v domácí lize. Každá zahozená gólovka totiž může být pro postupové šance osudná.

„Čím to je? Nevím. Kdybych to věděl, tak bych mu mohl poradit,“ krčil rameny kouč Trpišovský. Ten ocenil, že se Tecl do šancí dostává, s jejich proměňováním ale spokojený být nemůže. To ostatně v této sezoně zatím platí o celém týmu Slavie. Stejné to bylo už proti Ferencvárosi v boji o Ligu mistrů. Celkem dali červenobílí ve čtyřech duelech předkol LM a EL čtyři góly.

„V každém zápase jsme měli tři a víc gólových šancí, ale gólů jsme dali málo,“ vadí Trpišovskému. „Máme s tím problém od začátku sezony. Musíme na tom pracovat, protože to hodně sráží naše výkony, které jinak nejsou úplně špatné,“ dodal Tecl.