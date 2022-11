„Nominace je samozřejmě ovlivněná situací okolo MOL Cupu. Nadcházející zápasy nám přinesou velké zkušenosti a představy o hráčích, kteří naším výběrem ještě neprošli. Jsou to ale většinou hráči, kteří prošli nižšími reprezentacemi a ve většině případů hrají první ligu,“ okomentoval nominaci Suchopárek.

Ten zároveň počítá s tím, že mužstvo projde v průběhu srazu určitou proměnou. Odjedou například hráči Liberce, kteří se přesunou ke svému týmu. „Budou se vracet na MOL Cup a místo nich přijedou jiní hráči. Jsme domluvení jak s nimi, tak s jejich kluby,“ doplnil reprezentační trenér.

Výběr hráčů by za ideální situace vypadal jinak. Přesto Suchopárek věří v kvalitu týmu a je s jeho složením spokojený. „Je to atypický sraz, ale věřím, že to nebude mít vliv na kvalitu zápasů a hráčů. Těším se na to, je to výzva. Nominace by byla normálně trošku jiná. Byli by tam ale i někteří hráči, kteří tam jsou,“ uvedl smířlivě Suchopárek.

Šanci tak dostanou například prostějovští Jakub Elbel a Vasil Kušej nebo Lukáš Vorlický z Atalanty Bergamo. Po nějaké době se do týmu vrátí také Pavel Šulc z Jablonce. „Lukáš Vorlický patřil v sedmnáctce k lídrům. Mohl by nám přinést efektivitu do finální fáze. Je tam několik hráčů, kteří by tam byli tak jako tak, protože je chceme vyzkoušet,“ nechal se slyšet trenér.

Dobrá prověrka

Jeho tým absolvuje v rámci listopadového srazu utkání s Portugalskem a Norskem. První utkání se odehraje v pátek 18. listopadu od 20:15, v Norsku se pak Češi představí v úterý 22. listopadu od 14:30.

„Jsme rádi, že můžeme tahle utkání absolvovat. Uvidíme, v jakém složení budou soupeři. Poslední zápasy, které odehráli, nehráli ve stoprocentním složení, ale kvalita nepoklesla. Mužstva jsou vynikající a mají svou kvalitu. Pro nás je to velice dobrá prověrka,“ pochvaloval si Suchopárek.

Pro jednadvacítku se bude jednat o dobrou prověrku před blížícím se evropským šampionátem. Na něj se Češi kvalifikovali poté, co na EURU 2019 chyběli. „Bereme postup na EURO jako velký úspěch. Proto jsme si hned stanovili celoroční harmonogram, abychom věděli, jak se můžeme na mezinárodní úrovni připravovat. Věděli jsme, že to není úplně oficiální termín, ale chtěli jsme využít možnost sehrát přátelská utkání. I když jsme věděli, že může nastat situace, že nám týmy nebudou chtít uvolnit hráče,“ dodal závěrem technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka.

Nominace reprezentace do 21 let na přátelské zápasy v Portugalsku a Norsku:



Brankáři: Antonín Kinský (Vyškov), Jakub Markovič (Pardubice), Jakub Trefil (Olomouc).

Obránci: Jakub Elbel (Prostějov), Michal Fukala (Liberec), David Heidenreich (Jablonec), Robin Hrabáč (Pardubice), Adam Gabriel (Hradec Králové), Tomáš Vlček (Pardubice), Jakub Kolář (Zlín).

Záložníci: Lukáš Červ (Liberec), Marek Icha (Pardubice), Vasil Kušej (Prostějov), Petr Pudhorocký (Sparta), Pavel Šulc (Jablonec), Matěj Valenta (Liberec), Lukáš Vorlický (Atalanta), Jan Žambůrek (Viborg).

Útočníci: Václav Sejk (Jablonec), Matyáš Kozák (Liberec).