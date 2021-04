Nápad žil jen dva dny, po nátlaku fanoušků je s ním amen. Byl to opravdu slušný atak, který například v Londýně před stadionem Chelsea musel obrušovat i slavný brankář Petr Čech.

„Stále jsem přesvědčen o kráse tohoto projektu,“ pronesl přesto šéf Juventusu Andrea Agnelli, jeden z kritizovaných zakladatelů. „Ale abych byl upřímný, tak pokračování nebude. Je evidentní, že k tomu nedojde.“

„Krásný den pro fotbal. Můžeme stále hrát, můžeme stále bojovat, můžeme stále snít,“ reagoval Benjamin Mendy z Manchesteru City.

Není jediný z hráčů a trenérů z mužstev, jejichž nadřízení tuto „skopičinu“ vymysleli, kteří byli proti. Vlastně z těchto klíčových protagonistů hry se neozval nikdo, kdo by souhlasil. Navíc je zřejmé, že o plánech svých bossů v drtivé většině ani nevěděli.

„Chci se omluvit trenérovi Jürgenu Kloppovi, fanouškům a všem, co v Liverpool FC tvrdě pracují. Nejsou za tohle narušení vůbec zodpovědní, naopak, jejich práce byla neférově narušena nejvíce,“ uznal John W. Henry, majitel Liverpoolu. S pokáním ostatně přicházejí všichni. Arsenal na sociální sítě vyvěsil nápis: „Udělali jsme chybu. Omlouváme se.“

Špatné rozhodnutí

Na kluby má špatné rozhodnutí vliv už nyní. Jen za dva dny je ztráta AC Milán, Manchesteru City a Interu Milán přes 100 milionů eur, jak upozornil Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavní ekonom Trinity Bank.

"Akcie Juventusu spadly o 12,7 procenta. To představuje jejich nejvýraznější propad od loňského 12. března, kdy je stahovala dolů rapidně propukající pandemie onemocnění covid-19, která sever Itálie v první vlně zasáhla zvlášť těžce,“ doplnil Kovanda.

Je klidně možné, že zakladatelé akci nemysleli úplně vážně. Spíše se snažili zatlačit na Evropskou federaci, aby dostali větší díl financí z Ligy mistrů. „Vypustili testovací balonek, aby zjistili, jak daleko mohou ve svých nárocích zajít,“ naznačil Filip Mikel, specialista na sportovní problematiku společnosti Deloitte.

Lajdácká příprava

Důkazem by mohl být fakt, jak lajdácky byl projekt připraven. List The New York Times si všiml, že kluby podcenily přípravu z hlediska své komunikace s veřejností. Promluvil vlastně jen prezident Realu Madrid Florentino Pérez. Učinil tak navíc v pondělní late night show španělské televize.

„New York Times to přirovnává k vyhlášení války ve vysílání teleshoppingového kanálu,“ upozornil Kovanda.

To se zkrátka nepovedlo. Ovlivní neúspěch postavení Juventusu, Realu a spol.?