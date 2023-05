/ROZHOVOR/ Fotbalový stánek prvoligového 1. FC Slovácko bude v pondělí a úterý patřil vrcholu 24. ročníku McDonalds Cupu, turnaje žáků I. stupně základních škol. Své dovednosti a umění v rámci Svátku fotbalu ukáže čtyřicítka nejlepších výběrů v rámci tří kategorií, které vzešly z okrskových, okresních a krajských kol. Těch se zúčastnilo rekordních téměř čtyřicet tisíc mladých fotbalistů a fotbalistek.

„Jsme moc spokojení. Postupová kola přinesla dětem, fanouškům i nám organizátorům spoustu zábavy, radosti a skvělých zážitků. Odehrály se stovky zápasů a děti předvedly úžasné výkony,“ poznamenala za hlavního partnera akce Lucia Poláčeková, PR manažerka společnosti McDonald’s pro Česko a Slovensko.

Událo se v úvodních kolech něco výjimečného?

V očích každého hráče byl právě ten jeho zápas něčím výjimečný nebo speciální, a tak to má být. Nám tak úplně nejde o počet vstřelených gólů, ale spíš o to zprostředkovat dětem zážitek z velkého turnaje, tu skvělou atmosféru, týmovou soudržnost. Podobné zážitky vás spojí a hodně naučí, proto to děláme. Hodně dělají také fanoušci, kteří malé hráče burcují k ještě lepším výkonům a letošní rok byli diváci opravdu skvělí. Věřím proto, že jedinečné bude i letošní velké finále.

V pondělí startuje finálový turnaj – Svátek fotbalu. Co zajímavého bude na aktéry a příchozí čekat?

Na stadion prvoligového Slovácka se sjede téměř pět stovek dětí, ti nejlepší z jednotlivých krajů, takže lze očekávat vysokou úroveň žákovského fotbalu. Hráči i jejich fanoušci se pak mohou těšit také na doprovodnou Game zónu, která prověří jejich sportovní dovednosti a přinese spoustu soutěží, v úterý se odehraje také exhibiční utkání osobností. V tom se představí známé, nejen sportovní, tváře jako Milan Petržela, David Lafata, Petr Švancara a mnozí další. Program je nabitý, Svátek fotbalu bude stát za to!

Vraťme se do historie. Proč vlastně vznikl projekt školního fotbalového turnaje McDonald´s Cup?

První ročník turnaje se odehrál v roce 1999. Tehdejší vedení hledalo unikátní projekt, který by pomohl dlouhodobě rozhýbat hodně dětí v České i Slovenské republice. Tak vznikl McDonald´s Cup, jehož popularita rostla rok od roku. I proto máme v tomto ročníku rekordní účast téměř 38 tisíc dětí. Za těch 24 let se z něj stala naše srdcovka. Každý rok se na turnaj těšíme spolu s frenčízami, kolegy, fanoušky a především s dětmi. Radost máme i z toho, když slyšíme, jak na své dřívější působení vzpomínají dnes už třeba dospělí lidé, neboť turnajem prošlo víc než 1,5 milionu dětí. A to je neuvěřitelné! Ačkoliv z jiných trhů McDonald’s Cup postupně zmizel, my jej i díky frenčízantům stále držíme a plánujeme již jeho další, jubilejní 25. ročník.

Proč je pro McDonald´s důležité podporovat právě sportující školáky, mladé fotbalisty?

Jsme veliká nadnárodní společnost, která má vliv. A my jej chceme uplatnit tam, kde to má smysl. Děti jsou naše budoucnost a pomoct jim ve správném nastavení nám dává největší smysl. Ač se to třeba na první pohled nezdá, ono to není jen o běhání a gólech, ale také o týmovém duchu, spolupráci, fair-play a sdílení. A to jsou věci, které pak děti uplatní i v dospělosti. Vždyť to znáte, co se v mládí naučíš… Fotbal je navíc v Čechách vnímám téměř jako národní sport, vychováváme skvělé hráče, ostatně mnozí vrcholní hráči v minulosti McDonald’s Cupem prošli a doteď na to vzpomínají.

Můžete označit zásadní milníky z historie?

Za 24 let se toho událo hodně, i my jsme se spoustu věcí naučili a posunuli tak turnaj zase o kus dál. Já vnímám jako jeden z nejzásadnějších milníků to, když jsme se začali více zaměřovat, podporovat a propagovat holčičí a ženský fotbal. Fotbal tu přeci není jen pro kluky a české reprezentantky hrají v nejlepších evropských klubech. V návaznosti na to jsme rozšířili počet patronů, kteří každoročně turnaj pomáhají propagovat, na dva. Loni to byla Kateřina Svitková, letos Andrea Stašková. Nejvýznamnější milník nebo změna proběhla pak podle mne letos, kdy jsme rozšířili turnaj o novou kategorii M určenou pro malotřídní školy. Jejich zástupci po začlenění do turnaje volali delší dobu a jsem moc ráda, že letos jsme jim konečně mohli vyjít vstříc.

Jaký máte vztah k fotbalu? Hrála jste jej?

Odjakživa byl můj vztah ke sportu pozitivní, navštěvovala jsem sprotovní základní školu, kde jsme každý den trénovali disciplíny lehké atletiky a v podstatě běhám dodnes, třebaže už nyní jen rekreačně. A fotbal? Ten býval často součástí našich tréninků a velmi mě bavil. Snad i proto, že i můj otec byl fotbalista a později členem slovenského fotbalového svazu. Navíc i můj syn hraje fotbal, je brankářem jednoho bratislavského týmu. Jeho snem je být velkým fotbalistou a s manželem jej v tom podporujeme. Minulý rok se moc těšil, že ho vybrali do školního týmu pro McDonald´s Cupu, ale bohužel covid mu nedovolil odehrát první kolo. Byl z toho velmi smutný.

Fandíte nějakému klubu?

Fandím všem, kteří aktivně sportují a se synem si užívám i fotbal, který sleduje všechny mistrovství a ligy mistrů. Máme společného oblíbence, největší současnou fotbalovou hvězdu Lionela Messiho!