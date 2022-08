Slovácko čeká za týden ve Švédsku velmi bouřlivé prostředí, těžká šichta, „Třebaže jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě, čeká nás zcela jiný zápas. Zatím je to jenom poločas. Každý gól v naší síti vlije Stockholmu novou krev do žil. Musíme se dobře nachystat. I přes vysokou domácí výhru není náš postup samozřejmý. Ale jedeme si pro něj,“ říká odhodlaně Svědík.

Pokud Moravané na stadionu v Solně poblíž Stockholmu naváží na čtvrteční úchvatné představení, nemají se na severu Evropy čeho bát.

První duel si naprosto podmanili, až na pár akcí mírně favorizovaného soupeře do ničeho vážnějšího nepustili.

„Jsem rád, že to, co jsme si předsevzali, jsme od počátku plnili. Po celou dobu naše hra měla slušné parametry, soupeře jsme přehráli naprosto ve všem. V pohybu, byli jsme důslednější, dostupovali ho. Jen když jsme ztratili balon na jejich polovině, hrozili z brejků, nebezpečné byly i jejich standardky, ale z celkového pohledu jsme byli jasně lepší,“ prohlásil Svědík.

Slovácko, které do utkání nastoupilo i s uzdraveným tvůrcem hry Havlíkem, poslal do vedení Petržela, který chvíli před přestávkou orazítkoval tyč. „Jenom škoda, že už jsme v prvním poločase nenavýšili Petrželou nebo Kalabiškou vedení,“ litoval Svědík.

Po přestávce tlak Slovácka nepolevil, naopak. S přibývajícím časem se hosté z drtivého tlaku vymanili, nicméně druhý gól do jejich sítě obstarali střídající hráči Slovácka. Kohút na hranici ofsajdu poslal míč před branku, kde jej do sítě uklidil Sinjavskij. Vzápětí se stadion rozburácel potřetí, když si gólman Nordfelt srazil za záda střílený Reinberkův centr.

„Jsem rád, že jsme náš výkon korunovali dalšími dvěma góly, byť tam byly prostory a šance k navýšení výsledku,“ říká.

Výsledek 3:0 ale hodnotí pozitivně. „Celý tým šlapal, hráči opravdu podali nadstandardní výkon. Právě tudy vede cesta. Vsadili jsme na zkušenost, abychom dobře odstartovali, což nám vyšlo,“ pochvaluje si.

Vyzdvihl hlavně zázračně uzdraveného středopolaře Havlíka, jehož start spoustu fanoušků překvapil. „Jsme rádi, že se to Márovi takto povedlo, ukázal že je pro nás nesmírně důležitý hráč,“ chválil záložníka.

„V ofenzivě rozdával balony, staral se o standardní situace. Navíc ve středu pole výborně organizoval a četl hru. Dostupoval protihráče, byl důsledný,“ pokračoval.

Zda byl rodák z Lubné po duelu v Istanbulu proti Fenerbahce opravdu tak vážně zraněný, nebo stav kouč jeho pauzu úmyslně zveličoval, prozradit nechtěl. „To po mě nechtějte, opravdu to dělat nebudu,“ uvedl.

Mimořádný výkon podal hlavně Petržela. Bývalý reprezentant dal vedoucí gól, na křídle řádil jako před lety v dresu Plzně. „Milan byl úžasný. Aby ve 39 letech zahrál takový pohárový zápas, to se jenom tak nevidí. Opravdu byl perfektní,“ vyzdvihl veterána. „S balonem se nebojí něco udělat, vytvořit přečíslení. S balonem je rychlý, pomohl mu vedoucí gól. Jenom škoda, že mu to tam nespadlo ještě jednou, ale jinak byl velmi platný i směrem do defenzivy,“ přidal spokojeně.

Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

O pozornost si díky další brance řekl také Estonec Siňavskij. „Není náhoda, že dává góly, protože to umí. Má sice trošku problém s obrannou fází, ale zase je to úžasně pozitivní hráč, se kterým se dá pracovat,“ říká. „Naslouchá věcem, a i když začíná na lavičce, tváří se normálně. Tuto šanci si zaslouží,“ přidává.

Důležitou nulu udržel brankář Nguyen. Po minulých duelech kritizovaný brankář Slovácka sice moc práce neměl, přesto působil jistě, byl spolehlivý.

„Věřil jsem, že kritika padne na úrodnou půdu a jeho výkon půjde nahoru. Že se bude víc koncentrovat a soustředit. Filip zapadl do koloritu celého týmu, který opravdu makal. Přesně takto si představuji přístup k utkání,“ uvedl.

„Tímto zápasem se mi ale jenom potvrzuje to, že jsme v ligových zápasech v Brně a v Českých Budějovicích nebyli dostatečně důslední a koncentrovaní. Teď se musíme od čtvrtečního výkonu odrazit,“ dodává.