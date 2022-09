„Věřím, že na hřišti necháme všechno. Relativně bychom nemuseli být psychicky tak svázaní. Chtěli jsme se dostat do skupiny, což jsme dokázali, nicméně koncentrace a vůle po vítězství tam nyní musí být. Hrajeme doma a chceme uspět. S jiným nastavením do utkání ani nechodíme,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

S jakým výsledkem by byl po utkání spokojený, neprozradil. „Znáte mě. Víte, že si to nechám pro sebe. Uspokojí mě ale, když na hřišti necháme všechno z hlediska nasazení, organizace, vůle po vítězství. Jak říká trenér Csaplár, chceme si to s nimi rozdat na férovku, ale taky to musí mít hlavu a patu,“ uvedl Svědík.

Zdroj: Libor Kopl

Slovácko chce před vlastním publikem navázat na výkon z posledního ligového duelu proti Slavii, se kterou po výborném výkonu získalo bod, a nebýt zahozených šancí, klidně mohlo i vyhrát.

„I teď by nám pomohlo dát první gól, držet nulu, být aktivní,“ ví dobře.

Největším problémem Slovácka v posledních zápasech je produktivita.

V posledních čtyřech zápasech dalo jen tři branky. „Příležitosti si vytvoříme, ale neproměníme je. Se soupeři jako Slavia či Plzeň se to pak promítne i do výsledku. Ale zase máme z těchto duelů velmi dobrou herní průpravu, kterou bychom chtěli proti Bělehradu zúročit,“ řekl Svědík.

Zápas proti Partizanu bude klíčový, tuší kapitán Slovácka Kadlec

Partizan Bělehrad, s 27 tituly historicky druhý nejúspěšnější tým Srbska po Crvené zvezdě, se do skupinové fáze dostal stejnou cestou jako čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy. Mužstvo ze srbské metropole nestačilo ve 3. předkole Evropské ligy na kyperský tým AEK Larnaca (1:2 a 2:2), v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy ale vyřadil maltský celek Hamrun Spartans.

Neprohrál už sedm soutěžních duelů a v ligové generálce zvítězil na hřišti Kolubary 5:1. V neúplné tabulce srbské ligy je až sedmý.

„Partizan má pořád obrovskou kvalitu. Nechodí do něj špatní fotbalisté. Po vypadnutí z Evropské ligy získal další dva hráči, snažil se kádr posílit. Za mě je to velmi kvalitní evropský celek. Sílu má vpředu i vzadu,“ míní Svědík.

Hlavní přednosti srbského giganta si ale nechal pro sebe.

„Černobílí“ se v pohárech utkali s českými týmy ve čtyřech vyřazovacích dvojzápasech, naposledy v minulé sezoně v úvodním vyřazovacím kole Konferenční ligy porazili Spartu 1:0 venku a 2:1 doma.

Svědík ovšem z těchto dvou zápasů nečerpal. „Nevycházím z toho, nejde to srovnávat. Uběhl půlrok a my nejsme Sparta. Bude to něco jiného, i proto, že Partizan má obměněný kádr i jiného trenéra,“ připomněl.

Mezi klíčové borce Partizanu patří tvořivý Izraelec Nadcho, křídelník Diabaté a hlavně kanonýr Ricardo Gomes.

Na jaře odstřelil dvěma góly Spartu, o víkendu se blýskl hattrickem. „Je to výborný zabiják, velmi silný útočník, který se prosazuje hlavně v šestnáctce. Musíme si na něj dávat největší pozor,“ ví Svědík.

Bude s Partizanem vyprodáno? Téměř šest stovek lístků vykoupili fanoušci Kolína

Jeho tým se na dnešní duel pečlivě chystá. Speciální režim ale nemá. V posledních týdnech je program pevně daný.

„Předzápasový trénink, regenerační trénink a zápas. A v tomto cyklu jedeme už deset týdnů. Změní se až v reprezentační přestávce,“ upozorňuje Svědík.

O sestavě úplně jasno nemá, protože dva či tři hráči mají po duelu se Slavií šrámy a jejich start je ohrožený. „Může to být podobné jako v neděli, ale taky nemusí,“ mlží osmačtyřicetiletý kouč.

„Nějaké změny v plánu jsou, ale uvidíme, jak se nám nakonec podaří sestavu poskládat,“ přidává.

O ambicích svého týmu v silné skupině nechce předem hovořit. „Těžko odhadnout, všechno jsou to velmi vyrovnané a velmi kvalitní týmy z Bundesligy a francouzské ligy, což jsou top soutěže v Evropě a Kolín ani Nice v nich nehrají druhé housle. Partizan za nimi nebude chtít zaostat. Moudřejší ale budeme až po samotných zápasech,“ konstatoval Svědík.