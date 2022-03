Nejlepší kanonýr švédské reprezentace Ibrahimović do čtvrtečního zápasu proti Česku určitě nezasáhne kvůli karetnímu trestu. Útočník AC Milán na úterním setkání s médii přesto sebevědomě prohlásil, že Švédové si na mistrovství světa zahrají. V případě postupu přes Česko by se přitom museli dostat ještě přes Polsko, které automaticky postoupilo do finále po vyřazení Ruska.

Švédové zůstávají sebevědomí, přestože je trápí absence několika hráčů v posledních trénincích. Toho úterního se neúčastnili vedle Ibrahimoviće ani obránci Daniel Sundgren, Marcus Danielson a Emil Krafth. Na hotelu navíc zůstal Ludwig Augustinsson, se kterým domácí lodivod počítal na post levého obránce. Ve hře tak ještě ve středu zůstávala možnost, že švédský trenér ještě na poslední chvíli povolá dalšího hráče do týmu. Základní jedenáctku chtěl hlavní trenér Janne Andersson oznámit hráčům do středečních 19 hodin.

Švédská fotbalová veřejnost se zvědavostí očekává, jestli se na hřiště dostane i debutant Anthony Elanga. Devatenáctiletý útočník Manchesteru United se v anglické Premier League zajímavě vyprofiloval a díky dobrým výkonům si vysloužil první nominaci do dospělé reprezentace. Velkou chválu si vysloužil na tiskové konferenci i z úst hvězdného Ibrahimoviće.

„Je to velký talent, který má před sebou velkou budoucnost. Když bude pokračovat tak jako doteď, vypadá to s ním velmi pozitivně,“ nechal se slyšet čtyřicetiletý útočník.

Švédsko vyjádří podporu Ukrajině

Podle slov švédského trenéra ale Elanga určitě nenastoupí proti Česku v základu, pokud se nestane něco neočekávané. „Neříkám, že si ve čtvrtek nezahraje. Pokud budeme ztrácet, vždycky můžeme takového hráče nasadit,“ prozradil Andersson.

Švédský trenér zároveň odhalil novinářům i záměr týmu vyjádřit před utkáním podporu válkou zmítané Ukrajině. „Uvidíte to ve čtvrtek,“ nechtěl být konkrétnější křídelník Dejan Kulusevski. „Někdy jste naštvaní z porážky, ale pak si uvědomíte, že na světě jsou daleko vážnější věci, než je fotbal,“ doplnil.

Právě Kulusevski, kterému se daří v anglickém Tottenhamu, by měl být jedním ze základních stavebních kamenů švédského týmu stejně jako kapitán mužstva Victor Lindelöf z Manchesteru United. Kvůli výše zmíněným trablům v obraně Švédska by ale Lindelöf mohl zaskakovat nezvykle na pozici pravého obránce.

„Není to moje primární pozice, jsem stoper. Vždycky se ale snažím dělat to, co je nejlepší pro tým. Co se týče situace v defenzivních řadách, tak se toho moc neobávám, protože tu máme dobré hráče,“ prohlásil švédský kapitán.

Otazníky tak nevisí jen nad českou sestavou, kde se oproti poslednímu Euru kompletně rozpadla defenzivní čtveřice a není jisté ani obsazení útoku. Na rozdíl od svého švédského protějšku už měl ale trenér Jaroslav Šilhavý ve středu odpoledne o zahajovací jedenáctce jasno.