Věru kuriózní vlastní gól, při němž se nešťastnému Velšanovi míč komicky prokutálel až za brankovou čáru, okamžitě oběhl fotbalový svět. Občas se podobné věci stávají, stačí si vzpomenout na ukázkovou minelu slávisty Ondřeje Koláře ze srpnového duelu s Ferencvárosem.

"Dostat takový gól je pro každého brankáře noční můra, obzvlášť na mezinárodní úrovni. Hlavu vzhůru, Danny, a hodně štěstí v dalších zápasech," povzbudil velšského nešťastníka český gólman Tomáš Vaclík a předvedl tak, co znamená brankářská kolegialita.

Concede such an own goal is a nightmare for all goalkeepers. Especially on the international level. Head up @dan_ward52, and best of luck in upcoming games!