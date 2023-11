/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Barážový souboj v MLS a porážka 2:5 jeho Charlotte od New York Red Bulls mu na konci října vystavila konec sezony, po téměř třech týdnech a tréninku s prvoligovým Slaskem Wroclaw se však polský útočník Karol Šwiderski cítí dobře. A pro závěrečný duel kvalifikace o mistrovství Evropy mužstvu věří. „Jsem rád, že tady mohu být,“ prohlásil.

Kvalifikace ME: Česká republika - Polsko 3:1 (2:0). | Foto: Lubomír Douděra

Čtvrtek 26. října. Poslední den, kdy Karol Šwiderski nastoupil k soutěžnímu zápasu. Odehrál ho téměř celý, vyřazení svého týmu z play off dřív, než pořádně začalo, ale nezabránil. „Určitě je lepší, když hrajete ligové zápasy, ale je to prostě takhle. Rád bych poděkoval trenéru Jackovi (Magierovi), že jsem mohl trénovat ve Wroclawi. Doufám, že i díky tomu jsem připravený, protože nás čeká důležité utkání,“ vzkázal Šwiderski kouči Wroclawi.

S trenérem národního týmu Michalem Probierzem se zná z dřívějška. Především pak působení v Jagellonii Białystok. „Zaujal mě už v Lodži jako mladý. Tehdy jsem si ho zapsal do notýsku, a když jsem trénoval A-tým, tak jsem ho vzal. Je gólový, kdyby nebyl zraněný, byl by ještě lepší,“ řekl na adresu šestadvacetiletého střelce Probierz.

Na tu dobu pamatuje i sám hráč. „Já k tomu přistupuji s větším odstupem, mám úctu. Předtím jsem se bál udělat něco na tréninku, nebo mimo, teď je náš vztah uvolněnější. Panuje dobrá atmosféra, takže jsem rád, že můžeme spolupracovat,“ uvedl Šwiderski.

Přemlouvat svého svěřence, aby se vrátil do Evropy, nechce. „Je těžké mu něco doporučovat. Má lidi okolo sebe. Pokud se mě zeptá, tak mu řeknu, že to bude lepší, ale každý má možnost své volby,“ prohodil Probierz.

Zápasovou pauzu Šwiderski jako problém nevidí. „Ani pro mě, ani pro reprezentaci. Dobře jsem trénoval a v březnu, až bude reprezentace pokračovat, už budu mít za sebou přípravné období i zápasy. Jasně, přelety nejsou jednoduché, ale zvolil jsem tuto cestu a jsem rád, že mohu být tady,“ vyjádřil se.

Teď by měl být jednou ze zbraní, která porazí Česko a zkomplikuje mu cestu na šampionát v Německu. Zároveň by to oživilo naděje Polska, že se ještě na poslední chvíli vyhne baráži.

„Chceme udělat vše pro to, aby Česko přistupovalo k dalšímu utkání v co nejtěžší situaci,“ poukázal na fakt, že v případě porážky by tým Jaroslava Šilhavého musel ke druhému místu zdolat v pondělí doma Moldavsko.

Pochopitelně i on má v hlavě loňský zápas v Praze, kde Češi udeřili dvakrát v úplném úvodu a tím v podstatě rozhodli. „To, co se stalo, se nesmí opakovat. Nepamatuji, abych po dvou minutách prohrával 0:2. Pak se do toho nevrátíte. Doufám, že jsme připravení,“ zadoufal Šwiderski, jenž dal v kvalifikaci již dvě branky.

A obě důležité. První loni Poláci porazili Albánii, druhou remizovali před měsícem s Moldavskem. „Určitě bych byl rád, kdybych se trefil znovu, ale nejdůležitější je národní tým, ne kdo dá gól. Abychom měli nadále šanci, že můžeme pomýšlet na přímý postup,“ měl jasno.

„Víme, jak hraje Česko, a jak chceme hrát my. Věřím, že odehrajeme skvělý zápas a vyhrajeme,“ uzavřel Karol Šwiderski.