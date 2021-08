Po 90 minutách i prodloužení zápas na stadionu Windsor Park skončil 1:1. Ve 27. minutě otevřel skóre Hakím Zijach, v 73. minutě vyrovnal Gerard Moreno. Španělský tým předtím dvakrát trefil brankovou konstrukci.

V rozstřelu zneškodnil dva pokutové kopy brankář "Blues" Kepa Arrizabalaga, který až v závěru prodloužení nečekaně vystřídal jedničku Édouarda Mendyho.

„Nebylo to spontánní rozhodnutí. Bavili jsme se o tom s oběma brankáři. Vycházeli jsme ze statistik, Kepa je v penaltách procentuálně lepší. Museli jsme udělat to nejlepší pro tým. Jsem rád, že to vyšlo,“ vysvětlil Tuchel.

Favorizované londýnské mužstvo získalo Superpohár podruhé v historii a poprvé od roku 1998. Chelsea v zápasech o tuto trofej utnula sérii tří porážek z let 2012, 2013 a 2019.