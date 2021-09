Legendární manažer Liverpoolu Bill Shankly kdysi prohlásil: „Někdo říká, že fotbal je otázka života a smrti. Já vás ujišťuji, že je důležitější.“ Jen vtipný bonmot? Možná. Ale fanoušci Unionu Berlín by neváhali a podepsali by jeho pravdivost i vlastní krví. Doslova. Pro svůj klub jsou schopni obětovat vše, třeba i nějaký ten litr cenných tělesných tekutin…

Tým z německé metropole, se kterým se dnes v Konferenční lize utká pražská Slavia (zápas v Edenu začíná v 18.45), se z poněkud uniformního prostředí současného profesionálního fotbalu vymyká v mnoha směrech. „Eisern Union“ (železný Union) je barvitým slepencem mnoha tradic, starých i novějších. A jeho skalní fanoušci patří k nejoddanějším na světě.

„Union není jen o fotbale. Union znamená rodinu, solidaritu. To je to nejdůležitější,“ shrnul pro Deutsche Welle jeden z fanoušků Sven Dobberstein. Má pravdu – z podpory červených dresů se v Berlíně stal v uplynulých dekádách obří kult, až to některým příznivcům ze staré školy leze na nervy. „Fandění není móda,“ protestují. Vesměs marně.

Boj proti komunistickému režimu?

Někdejší klub železářských dělníků, který už od roku 1920 hrával na místě, kde dodnes stojí obstarožní, leč útulný stadion An der alten Försterei (tedy něco jako Na staré hájovně), se kultem generace hipsterů nestal bezdůvodně. V jeho pestré minulosti si skoro každý najde něco, s čím se ztotožnit.

K proletářským kořenům Unionu se přidává tíživé, ale zároveň inspirující dědictví někdejšího východního Berlína. V dobách NDR bylo nenáviděným rivalem Dynamo, klub spojovaný s tajnou službou Stasi a vůbec komunistickými mocipány. Zatímco protěžované Dynamo sbíralo jeden (východoněmecký) titul za druhým, Union symbolizoval odpor proti režimu a stal se velmi populární v undergroundu.

Po sjednocení Německa kolem tohoto aspektu postupně bobtnal mýtus, až někteří znalci cítili nutnost upozornit na fakt, že fanouškům Unionu šlo vždycky hlavně o fotbal, ne o politiku. „Nebyli jsme klub disidentů, ale je pravda, že jsme museli neustále bojovat s politickým i ekonomickým tlakem shora,“ shrnul Günter Mielis, který byl šéfem klubu v letech 1975 až 1982.

Mimořádný vztah fanoušků s klubem

Od 90. let se Union potácel od jedné finanční krize ke druhé a opakované pády do nižších regionálních soutěží (maximem byl postup do druhé Bundesligy) jen prohloubily auru „sympatických outsiderů“. Tvrdé jádro fanoušků se nevyhýbalo starému dobrému fotbalovému chuligánství, zároveň však bylo – na rozdíl od většiny ostatních klubů – spojováno především s extrémní levicí.

Ani to už dnes tolik neplatí, i když odpor vůči komercionalizaci fotbalu tu je stále znát výrazněji než jinde. Třeba logo nového hlavního sponzora, realitní společnosti Aroundtown, považovala řada fanoušků vzhledem k nedostupným cenám bytů v Berlíně za plivnutí na veškeré tradice klubu.

Při prvním zápase po postupu do Bundesligy uctili fanoušci Unionu své parťáky, kteří se toho nedožili:

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite ?⚪ pic.twitter.com/WjukPci5qR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 18, 2019

Přesto ale platí, že jejich vztah k Unionu je výjimečný. Když bylo potřeba zrekonstruovat chátající stadion (a klubový pokladna zela prázdnotou), příznivci si vykasali rukávy a na stavbě odvedli celkem 140 000 hodin práce. Jindy hromadně prodávali svou krev, aby strádajícímu Unionu pomohli.

Kouzelné jsou i společné vánoční oslavy. Tuto tradici zahájilo v roce 2003 89 fandů, kteří vlezli na stadion a popřáli si hezké svátky. Dnes jde o megaakci pro 30 tisíc lidí s hektolitry svařáku a zpěvem koled a fotbalových chorálů (mimochodem: klubovou hymnu nazpívala v 90. letech punková legenda Nina Hagen).

Nina Hagen a hymna Unionu před finále Německého poháru v roce 2001:

Zdroj: Youtube

Union je od roku 2019 v nejvyšší německé soutěži a nyní hraje i v pohárové Evropě. Není divu, že za takových okolností se někdejší undergroundové hodnoty vytrácejí. Bez bohatých sponzorů to nejde.

Na druhou stranu ale fanoušci vášnivě zdůrazňují, jak hodně se Union liší od ryze „byznysových“ klubů jako RB Lipsko (to je dnes nepřítel číslo jedna) nebo Hoffenheim. A je pravda, že Unionu stále daří udržovat naživu unikátní atmosféru, která se jinde z fotbalu vytrácí.