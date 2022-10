„Musíme předvádět kompaktnější výkony, dobré vstupy do utkání zkrátka nestačí. Musíme zlepšit svůj výkon, hlavně produktivitu. Příště jedeme na Ballkani, kde musíme získat tři body a udržet naději na postup. To stejné musíme předvést i doma se Sivassporem,“ přemítal zklamaný trenér Slavie Jindřich Trpišovský po prohře 0:2 s Kluží.

Slávistická mašina se zadrhla. Podruhé za sebou padla s Kluží

Po ligové výhře 3:0 s Libercem natahuje Slavia nelichotivou bilanci. Třetí prohra v řadě bez vstřelené branky znamená, že červenobílí nevstřelili už 330 minut branku. „Je mi to líto vůči lidem, kteří sem jedou nás podpořit. Musíme se odrazit a zlepšit se. Je to těžké období a velká zkouška,“ připouští kapitán Slavie Stanislav Tecl.

Dva zápasy k odčinění

Na přímý postup do osmifinále ztrácí sešívaní tři body. Postupová matematika tak zní jasně - zvítězit jak ve venkovním utkání s Ballkani, tak v závěrečném utkání v Edenu se Sivassporem.

„Šance byly, dostali jsme hloupé góly. Nemám slov, je to obrovská ztráta. Máme dva zápasy na to, abychom to odčinili. Pořád to máme ve svých rukách. Musíme hlavně už vyhrát a dostat se z deky, která na nás leží,“ burcuje Ondřej Lingr, který po střídání ve druhém poločase výrazně oživil hru Slavie.

Nejbližší utkání ale čeká sešívané v domácí lize. V neděli přivítají v Edenu Mladou Boleslav, proti které budou chtít prolomit střeleckou nemohoucnost.