Trenér Jaroslav Šilhavý čekal, jak se vyvine zdravotní stav dvou zraněných defenzivních univerzálů slávisty Tomáše Holeše a Michala Sadílka z Twente Enschede. Ani jeden z nich se nedal do pořádku. Útočné trio Patrik Schick, Jan Kuchta a Adam Hložek se reprezentační kouč rozhodl doplnit o slávistu Tecla. Dvaatřicetiletý hráč má v úvodu sezony střeleckou formu a s osmi góly vede tabulku kanonýrů české ligy.

Slávisté, do naha. Dvojí metr nepatří na fotbal, Plzeň by měl stihnout trest

Šanci dostal i plzeňský záložník Vlkanova, který v červnu debutoval za národní tým. Osmadvacetiletý ofenzivní středopolař patří po svém příchodu z Hradce Králové v úvodu k nejlepším hráčům Západočechů. Viktoria po nedělní výhře 3:0 nad Slavií vede ligovou tabulku a navíc se kvalifikovala do skupiny Ligy mistrů.

Osvědčení náhradníci

Třetím dodatečně povolaným se stal záložník Král. Čtyřiadvacetiletý středopolař, který od léta hostuje v německém Schalke, zasáhl za svůj nový klub v této sezoně zatím do šesti soutěžních utkání. "Už minulý týden jsme avizovali, že počkáme především na to, jak se vyvinou zranění Michala Sadílka a Tomáše Holeše. Nakonec bohužel nemůžeme počítat ani s jedním z nich. Volná místa na soupisce jsme doplnili hráči, které dobře známe a víme, co od nich můžeme čekat," uvedl Šilhavý.

Český tým má před sebou poslední dva z šesti zápasů skupiny A2 Ligy národů. Šilhavého svěřenci nejprve v sobotu ve vyprodaném Edenu přivítají Portugalsko a o tři dny později se představí ve Švýcarsku.

Bitva o trůn: Plzeň porazila oslabenou Slavii. Nadávky i světlice na Spartě

Po čtyřech kolech skupiny figurují reprezentanti na třetím místě tabulky s jednobodovým náskokem před posledním Švýcarskem. Nejhorší celek skupiny sestoupí do úrovně B, vítěz projde do Final Four. Češi v červnu v úvodním venkovním vzájemném duelu s Portugalskem prohráli 0:2, naopak Švýcarsko porazili 2:1.

Reprezentanti se sešli poprvé od začátku nové klubové sezony. Odpoledne si na Strahově poprvé na tomto srazu zatrénují. Kouč mimo jiné povolal obránce Ondřeje Kúdelu z Persije Jakarta, do národního týmu se také vrátil klíčový útočník Schick, který při posledních třech srazech chyběl kvůli zranění.