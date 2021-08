Svou premiérou na hřišti Teplic přidělal trenérovi Trpišovskému nemalé starosti. Ale nutno říct, že jen a pouze ty milé. Ve Slavii se nyní nachází třaskavá konkurence útočníků, o místo bojují kromě kanonýra Kuchty rovněž Musa, van Buren, Krmenčík a nyní už také Ivan Schranz.

Kdo je vlastně Ivan Schranz? Šikovný Slovák s nálepkou střelce, který s fotbalem začínal v Interu Bratislava a ligovou kariéru odstartoval až v dresu Trnavy. Jeho umu si před lety všimla pražská Sparta, ale ukázalo se, že tato spolupráce příliš ovoce nepřinese.

Trápil se. Jako by se nedařilo prodat to, co ze svého repertoáru nabízel a s čím se po něm oháněly české i slovenské kluby jako na běžícím páse. Branky. To bylo to, co všem scházelo. A tak nebylo žádným překvapením, že ani jeho první zahraniční mise na rozsluněném Kypru nedopadla dle představ.

Schranz v Limassolu zasáhl jen do sedmi zápasů a postupem času se ocitl v pozici střídajícího hráče. Opět se neprosadil. Zase ta stejná pohádka. Velké vysvobození přišlo o pár měsíců později, kdy slovenskému útočníkovi zazvonil telefon z jihu Čech. Vysvobození opravdu se vším všudy, střelce bez branek totiž není úplně lehké zaměstnat.

Přeci jen však přišla. Nová šance: budějovické Dynamo. „Vrací se do známého prostředí, což sehrálo velkou roli při rozhodování. Věříme, že se v tomto ambiciózním klubu opět rozstřílí,“ prohlásil tehdy agent sedmadvacetiletého Slováka Erik Neuschl.

A přání bylo částečně vyslyšeno. Nejednalo se sice o nějaký převratný rok, ale devět ligových branek už vypadalo ve statistikách Ivana Schranze přeci jen lépe. A to byl na předsezonní schůzi představenstva klubu označen za zbytečnou posilu a nepromyšlený nákup…

Bouřlivák Rada v roli úspěšného doktora

Jako by se podruhé narodil. Na hřišti začal působit jako pravý zabiják a defenzívy napříč celým Českem musely být na pozoru. Zdálo se, že tato sázka na risk se vyplatila. Po roce přišla slovenskému útočníkovi na jihu Čech nová vylepšená smlouva, ale tehdy už bylo pozdě.

Po slibné sezoně si jej totiž všiml také jablonecký trenér Petr Rada, který v něm viděl obrovský potenciál. Budějovice nakonec na nabídku ze severu kývly, což se zřejmě stalo klíčovým rozhodnutím v kariéře rodáka z Bratislavy. Přeci jen pro Dynamo se také jednalo o jistou finanční úlevu.

„Ivan mě v tu chvíli naštval, protože se zachoval docela sobecky,“ pousmál se českobudějovický manažer Martin Vozábal. Jenže položme si všichni otázku: odmítli bychom v jeho věku šanci dostat dvakrát více peněz? Neodmítli, buďme upřímní.

A tak na severu Čech odstartovala další mise. Mise, která se navždy zapíše jako klíčová. Pod křídly uznávaného kouče rozjel neuvěřitelnou podívanou, branky střílel o sto šest a korunka krále střelců mu unikla o pouhé dvě trefy. Suma sumárum, v Jablonci mu narostla velká křídla.

Kdo půjde v Edenu z kola ven?

Komplexní útočník, který nejen branky střílí, ale umí je i připravit. Když se tuto výstižnou charakteristiku dozvěděl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, bylo jasné, že Schranz v zeleném trikotu dlouho nezůstane.

A také nezůstal. Nabídka přispěchala rychlostí světla, a ještě před evropským šampionátem bylo podepsáno. Dlouhá a náročná cesta začínající v slzách na kyperském ostrově a končící úvodním hattrickem v sešívaném dresu. Řekněme slušný podklad pro napsání lákavé knížky.

Nepotřebuje žádnou aklimatizaci. Zkrátka přijde a udělá si ze zápasu one man show. „Ivan jen potvrdil své výkony z předchozích zápasů a vlastně celé přípravy. Ukazuje se ve skvělém světle a hlasitě se přihlásil o své místo,“ pochvaloval si po zápase v Teplicích trenér Trpišovský.

Ten nyní bude mít v hlavě poměrně slušný hlavolam. Na hrotové pozici se mu nabízí hned několik variant, navíc po zranění se do formy dostává nejvěhlasnější akvizice Michael Krmenčík. Výhoda Schranze? Ostřílený univerzál. Může hrát nahoře, ale bez problému i na křídle.

Sezonu začal na výbornou. Otázkou zůstává, kdo půjde v Edenu z kola ven. Schranz vzkázal jednoznačně: já ne!