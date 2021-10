Čtyřiadvacetiletý útočník Slavie a nejlepší střelec uplynulé ligové sezony bere premiérovou pozvánku i jako náplast za nedělní porážku 0:1 v pražském derby na Spartě. Vděčný by byl za každou minutu na hřišti.

"Tušil jsem, že by to už mohlo vyjít, protože ten poslední měsíc, nebo i od začátku sezony, jsem měl formu. Cítil jsem se dobře. Moc si to tady užívám. Jsem rád, že můžu být ve společnosti takových kluků," řekl Kuchta, který byl v pondělí dodatečně povolán do reprezentačního "áčka".

Premiérová pozvánka mu dorazila necelý den po nedělní ligové porážce na Spartě. Předtím Slavia prohrála i čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy v Rotterdamu s Feyenoordem (1:2).

"Už jsem to vstřebal. Jsem šťastný, že jsem i změnil prostředí. Tohle je taková náplast za ten nepovedený týden. Jsem opravdu šťastný, že tu mohu být, a je to pro mě splněný sen. Když jsem jel z Prahy domů a nejdříve mi psal pan Pešír (technický vedoucí národního týmu) a pak volal pan trenér Šilhavý, tak už jsem ten zápas (derby) hodil za hlavu," prohlásil Kuchta.

Reprezentační spoluhráči ze Sparty si ho za derby lehce dobírali. "Něco jsem zaslechl, ale to by asi udělal každý, že by to takhle připomínal, protože je to největší zápas v Česku. Já už to tolik neposlouchám. My jsme měli nadvládu nějakou dobu, teď to převzala, doufám jen na jeden zápas, Sparta a my si to vezmeme na jaře zpátky," uvedl Kuchta.

K premiérové pozvánce se mu sešla řada gratulací. "Ze Slavie samozřejmě, to byly takové normální. Asi vypíchnu gratulaci od trenéra Hoftycha, který mě vedl v Liberci. Napsal mi k tomu, ať jsem tichý zabiják," řekl Kuchta s úsměvem.

V národním celku je aktuálně vedle něj ještě dvojice slávistů, brankář Aleš Mandous a defenzivní univerzál Tomáš Holeš. Další trojice z Edenu, obránce Jan Bořil a záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem, z nominace na začátku srazu kvůli zranění vypadla.

"To nás hodně mrzí, všichni tři měli formu. Předevčírem měli vyšetření v nemocnici u klubového lékaře a tam bohužel zjistili vážné zranění Honzy Bořila. To mě hrozně moc mrzí, je to náš kapitán ve Slavii a bude nám hrozně moc chybět," uvedl Kuchta.

"Jsem rád, že tu nejsem sám a mám tu aspoň ty dva kluky ze Slavie. Že mě vedou. Znám tady navíc plno kluků z mládeže. Z doby, kdy jsem byl ještě ve Spartě, znám Tomáše Wiesnera, Jakuba Peška pak z Liberce. Takže jsem nešel úplně do neznáma," dodal bývalý hráč Bohemians 1905, Žižkova, Slovácka, Teplic, Liberce a v mládeži Sparty.

Reprezentace v pátek nastoupí proti Walesu v pražském Edenu, kde sídlí "Kuchtova" Slavia. "Že se hraje zrovna na Slavii, to je samozřejmě takový bonus. Ale mně by asi bylo jedno, kde by se hrálo. Důležité je hlavně to, že jsem tady, že podáme výborný výkon a zvítězíme," řekl Kuchta. "Vstupenky jsem řešil až na poslední chvíli, nevěděl jsem, jak to tady s lístky chodí. Takže pojede jen přítelkyně," dodal Kuchta, který se v minulé ligové sezoně podělil se sparťanem Adamem Hložkem o prvenství mezi střelci.

Rád bude za každou minutu na trávníku. "Jsem nováček a vnímám konkurenci. Jsem na to zvyklý z klubu. Když na mě trenér ukáže, abych mančaftu na kousek zápasu pomohl, tak pomůžu, jak nejlíp budu moci. Samozřejmě víme, kdo je jednička, dvojka, trojka," řekl. "A co bych mohl přinést? Všichni vědí, jak se snažím hrát, co jsou moje přednosti a kde mám nedostatky. Když dostanu možnost, nebudu se měnit. Budu hrát to, co je mi vlastní, a to, proč jsem se sem dostal," dodal Kuchta.