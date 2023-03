Fotbalový útočník Tomáš Čvančara by stále mohl hájit barvy reprezentační jednadvacítky, skvělými výkony si ale řekl o povolání do dospělého národního týmu. V něm by mohl vytvořit úderné duo se svým klubovým parťákem Janem Kuchtou. „Není důvod, abychom nepokračovali ve spolupráci, kterou máme ve Spartě,“ vyprávěl ve středu po obědě mladý kanonýr.

Skvělé výkony v dresu Sparty vynesly Tomáše Čvančaru až do dospělé reprezentace. | Foto: AC Sparta Praha

„Užívám si to samozřejmě moc. Jestli je to odlišné od jednadvacítky? Je. Potkávám se tu s hráči, kteří pravidelně nastupují v soutěžích v zahraničí. Mám respekt k tomu, co dokázali, ale že bych byl z kluků vyklepaný, to ne. Taky už mám něco za sebou,“ podělil se o svoje pocity z prvního pobytu v dospělé reprezentaci Čvančara.

„Překvapený z povolání jsem samozřejmě byl. Věděl jsem, že Páťa Schick na tom není zdravotně nejlíp, a taky jsem věděl, jak se nám s Kuchtičem daří. Proto jsem věděl, že šance, že bych mohl být povolaný, je. Ale překvapený jsem byl,“ přiznal dvaadvacetiletý útočník.

Právě Čvančara vytvořil ve Spartě na jaře útočné trio se zmiňovaným Kuchtou a Lukášem Haraslínem. A klape to! Čvančara v jarní části FORTUNA:LIGY nastřílel už sedm branek a pomohl Letenským k dorovnání první Slavie.

„Všechno si sedlo a každý vnímáme roli, kterou máme na hřišti, a jsme s ní ztotožnění. Trenér našel každému místo a my spolu nesoupeříme,“ okomentoval souhru s reprezentačním kolegou Čvančara.

Tomu se daří, přestože z hrotu, kde nastupoval, se musel přesunout na pravou stranu. „Bylo to pro mě něco jiného, ale že by to bylo náročnější, se říct nedá. Na straně můžu využívat své rychlosti a možná mi to vyhovuje lépe než se tam prát se stopery,“ zamyslel se nad svojí novou úlohou Čvančara.

Vztah s Kuchtou

Napodobí spolupráci s Kuchtou i v kvalifikaci na mistrovství Evropy proti Polsku a Moldavsku? „Od toho jsem tady, abych byl připravený hned nastupovat a klukům pomoct. Jestli to tak bude, je na trenérovi. I kdybych tam měl naskočit a s Kuchtičem pokračovat třeba ve druhém poločase, tak není důvod, abychom nepokračovali ve spolupráci, kterou máme ve Spartě,“ hlásí.

V uplynulých týdnech a měsících se přitom hodně napsalo o jeho vztahu s Kuchtou, který podle všemožných spekulací neměl být ideální.

„Lidi nás soudili bez toho, aby vůbec věděli, jak spolu můžeme fungovat. Na Strahově spolu hrajeme Playstation, nemáme problém spolu trávit čas. Lidi nás soudili, aniž by věděli. Jsem rád, že jsme jim mohli zavřít pusu,“ těší Čvančaru.

Ten by si mohl reprezentační debut odbýt v utkání proti silnému Polsku, za které nastupuje i jeden z nejlepších útočníků světa Robert Lewandowski. „Není potřeba na něj speciálně upozorňovat, je to top class fotbalista. Jsem rád, že ho neuvidím jen na Instagramu, ale i v reálném životě,“ přiznal sparťanský forvard.

A jestli by si snad s velikánem z Barcelony chtěl vyměnit dres? „Kdyby si se mnou chtěl vyměnit dres on, tak možná,“ pobavil Čvančara přítomné novináře.

Humor už ale brzo půjde stranou. Příprava na Polsko zintenzivňuje a už v pátek se kvalifikace o EURO 2024 naplno rozjede. „Nějakou přípravu už jsme samozřejmě měli, zápas se blíží. Na všechno je ale ještě čas, takže do pátku se stihneme připravit,“ věří Čvančara.