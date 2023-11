/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po minulé sezoně skončil Tomáš Přikryl v polské Jagiellonii, byl připraven na novou výzvu, nabídku měl z Řecka, ač ji chtěl přijmout, tak padla. Až v září tak podepsal smlouvu opět v Ekstraklase v týmu Warta Poznaň. Teď se snaží vybudovat si znovu pozici a probít se do základní sestavy. A návrat do Olomouce? Se Sigmou oťukávačky proběhly, ale jednatřicetiletý záložník chtěl zůstat v zahraničí.

Jak prozatím angažmá ve Wartě Poznaň hodnotíte?

Přišel jsem později, zmeškal přípravu a trénoval individuálně, což se projevilo. Také jsem měl problémy se stehenním svalem, čímž se start oddálil. Teď sbírám minuty a herní vytížení, cítím se lépe. Začínal jsem už v základu, takže věřím, že minutáž přijde a vrátím se do pohody, v jaké jsem byl předtím. Věřím, že se to podaří, kvůli tomu jsem sem přišel, abych hrál. Musím být trpělivý, čekat na šanci a využít ji. Předtím jsem čtyři roky hrál pravidelně a věřím, že už nějaké jméno v lize mám a že lidé ví, co ode mě čekat. Musím to ale prokazovat.

Co se stalo, že angažmá přišlo až tak pozdě?

Bylo toho více. Měl jsem velmi dobrou nabídku z Řecka, kterou jsme s rodinou promýšleli. Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, protože nám to po všech stránkách dávalo smysl. Už jsme čekali zabalení, ale majitel to stopl kvůli tomu, že jsme se rozmýšleli dlouho, i když deadline, který nám dali, jsme stihli. Měl jsem tam i další nabídku z Řecka, ale ta už mi tolik smysl nedávala. Byly tam také další možnosti, ale byly to destinace, které mě nelákaly. Mám rodinu, na kterou dám a nechtěl jsem, abych byl bez ní. Do Česka jsem se vracet ještě nechtěl a pak to bylo těžké, protože týmy uzavřely kádry. Nakonec to dopadlo tak, že jsem měl zájem se vrátit do Polska a v září už to byla priorita. Objevila se Warta a jsem rád, že jsem mohl zůstat v polské lize.

Řecký tým Volos, který měl o vás zájem, je poslední. Neříkáte si teď, že je dobře, že jste tam nešel?

Říká se, že vše je pro něco dobré. Četl jsem ještě, že tam byly nějaké záplavy, takže můžeme říct, ještě, že jsem tam nešel. Ale beru to spíše tak, že jsem ztratil tři měsíce své rozjeté kariéry, což mě mrzí. Čtyři roky jsem pravidelně hrál, měl jsem pozici a teď si ji musím od začátku zase budovat. Jinak ale moc nepřemýšlím, co mohlo být. Soustředím se na současnost.

Co dalšího jste měl za nabídky, nějaká exotika?

Exotika by mě zrovna možná lákala. Tam bylo nějaké oťukávání. Tohle byly spíše východní státy. Když jsem si to dával dohromady, nebyly podmínky zajímavé z hlediska financí, kvality ligy či rodinného života. Tohle všechno bylo pro mě při rozhodování důležité.

Na návrat chce ještě počkat

Sigmu jste jako variantu v hlavě neměl?

Oťukávání proběhlo, ale chtěl jsem ještě pořád zůstat v zahraničí, což bylo pro mě důležitější. Chtěl jsem zažít něco nového, naučit se nový jazyk nebo zůstat v Polsku, kde jsme spokojeni a liga mi přijde atraktivní. Jsou tady pěkné stadiony i zájem diváků. Za nabídky z Česka jsem poděkoval, ale na návrat bych chtěl ještě počkat. Ale nazavrhuji to. Jsem z Olomouce, mám tam rodinu, Sigma mě přivedla do velkého fotbalu a lákalo by mě si zase zahrát na Andrově stadionu. V hlavě to mám, ale ještě se cítím na zahraničí.

Jaký je rozdíl mezi angažmá ve Wartě a Jagiellonii?

Je to velký rozdíl ve městě. Bělostok je menší. Dá se říct, že pro Poláky to Varšavou končí, pak si tam ten region směrem na východ žije vlastní život, ale za čtyři roky se nám tam moc zalíbilo. Lidé tam jsou milí, semknutí, rádi pomůžou. Bylo to takové rodinnější. Fotbal tam byl sport číslo jedna, fanoušci vás znali a v tom to bylo příjemné. Poznaň je menší Praha, takže je živější, je tady více možností. Dcera začala chodit do školy, takže i do kroužků. Je to pro nás návrat do rušnějšího života, jako tomu bylo v Praze. Už jsme se zabydleli a nemáme problém.

Teď na vás chodí pod dva tisíce lidí, v Jagiellonii to bylo víc, jak se s tím vyrovnáváte?

V Jagiellonii chodilo kolem osmi až deseti tisíc, měli dobrou fanouškovskou základnu. Takhle to má většina týmů v Polsku, lidé jsou hladoví po fotbale. Tohle je jedno z minusů Warty. Ubližuje, že je stadion čtyřicet minut mimo město. Jsou projekty, jak by chtěli stadion do budoucna postavit. Co jsem pochopil, tak základna by byla větší, ale když si mají lidé vybrat, tak raději zvolí, že budou s rodinou nebo půjdou na Lech, který je číslo jedna.

Jak ambiciózní je váš tým?

Byl by úspěch a je cíl dostat se do první osmičky. Nemají přehnané ambice, jsou si vědomi, že to je menší klub. V Polsku se drží tradice, že první osmička bývá úspěch z dob, kdy se liga rozdělovala soutěž na půl.

Jagiellonie nyní hraje o titul, nemrzí vás, že jste nabídnutou smlouvu neprodloužil?

Po bitvě je každý generál. Člověk má myšlenky, že mohl zůstat, ale jestli mě to mrzí? Těžko se to hodnotí. Beru to, jak to je. Samozřejmě jim to přeji. Kolikrát stačí maličkost, tým byl vždycky kvalitní. Je tam trenér, který dělal asistenta, pak trénoval béčko a teď povýšil na hlavního. Už, když byl asistent, tak jsem z něj cítil, že bude dobrý kouč, což potvrzuje. Kádr navíc okysličili pár novými kluky.

Poláci se drží šance

Jak vnímají v Polsku páteční zápas s Českem?

Poláci dokud cítí šanci, tak se jí drží. Mají to v sobě zakořeněné, je to jejich mentalita. Neustále čekají od týmu dobrý výkon. Obzvláště teď po ztrátě s Moldavskem. Je tady velký tlak, výsledky chtějí hned a veřejnost je náročná. Očekává vítězství a myslím, že hráči se budou snažit potěšit fanoušky. Věřím, že to bude dobrý fotbal.

Takže nějakou obměnu kádru fanoušci neberou?

Trenér Probierz řekl ve vyjádření, že problém nebyl s Moldavskem, ale kvalifikace se už špatně rozjela. Snaží se tým obměnit, jsou tam mladší kluci. Sází na dravost, že se budou chtít ukázat. Hráčům, kteří jsou v top ligách, vyčítají, že za reprezentaci nebojují tak, jak by si představovali. Jak jsou Poláci hrdí, tak to tam neviděli. Je to vidět i v nominaci, že nejede Milik, který střílí góly v Juventusu. Výsledky nejsou už delší dobu, když postoupili na šampionátu ze skupiny, tak jim zase vyčítali, že hráli defenzivně. Trenér teď říká, výsledky nebyly, tak mi dejte čas, ať si to můžu dělat po svém, už mám nějaké zkušenosti.

Jakou očekáváte atmosféru? Může se stát, že fanoušci své hráče v případě porážky vypískají?

Atmosféra bude určitě skvělá. Stadion je krásný a přijde plný. Poláci budou svůj tým podporovat. Kdyby Česko vedlo, tak se může stát, že budou hlušší pasáže. Nevím, jestli by je mohli během zápasu vypískat, možná, jelikož jsou impulzivní, ale nevím. Spíše by je podporovali dál a možná po zápase by to mohlo být pro hráče těžší.

Proběhlo nějaké hecování v kabině?

Už jsem se s tím setkal. Něco málo proběhlo a myslím, že ještě něco bude. V Jagiellonii jsme se vždycky pošťuchovali a když byla možnost, šli jsme se na zápas i dívat.

Bude nějaká sázka?

Když byla týmová večeře a šlo se třeba na zápas Ligy mistrů, tak je klasika, že se na konkrétní výsledek dají peníze, aby večer byl zajímavější, taková hecovačka. Kdo vyhraje, odnese si nějakou korunu. Když nikdo výsledek netrefí, dají se do týmové kasy a zase se pak jde na večeři.

Vy osobně ještě ve start za reprezentaci věříte?

Když jsem odcházel do zahraničí, tak jsem věřil, že díky tomu bude cesta blíž, teď mi přijde, že hráči z Česka mají do národního týmu blíž. V sezoně, po které jsem odcházel jsem měl bilanci snad deset gólů a deset asistencí, tam jsem věřil hodně. Ale když ani po takové sezoně nominace nepřišla, tak člověk naději ztrácí a moc nevěří. Vidí, že trenér sází na jiné hráče. Když už jsem byl dvakrát nominovaný, tak jsem se na hřiště nedostal.