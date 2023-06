/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Žádný český fotbalista neměl v posledních dnech tak nabitý program jako Tomáš Souček. Triumf v Evropské konferenční lize, oslavy v Londýně, ocenění Fotbalista roku. Teď se zase vrátí na hřiště. Kapitán národního mužstva povede v sobotu své parťáky do kvalifikačního utkání na Faerských ostrovech.

Česká fotbalová reprezentace před zápasem na Faerských ostrovech | Video: Deník/Martin Jůzek

„Z týmu cítím, že jsme připraveni,“ řekl na další povinné „akci“, během níž hovořil s novináři na tiskové konferenci. Co zaznělo?

O přípravě na umělou trávu

„Věděli jsme, že budeme hrát na umělé trávě, a proto jsme tomu přizpůsobili tréninky už v Praze. Hned od začátku jsme chtěli využít každého dotyku, že nás čeká něco jiného. Uvidíme, jaká ta umělá tráva bude.“

O vzpomínce na předchozí remizový zápas v Moldavsku

„Všichni to máme v hlavě. Nepovedlo se to. Od nikoho tam nebyl dobrý výkon. Na hřišti musíme být rychlejší, rychlejší musejí být také přihrávky. Nesmíme přidržovat balon. Teď už každý z nás musí hrát na maximum. Víme, že nás nečeká lehký soupeř.“

O domácím týmu

„Každý soupeř je těžký. Zaznamenali jsme, že Faeřané udělali dobré výsledky v Lize národů C. Ale my chceme vyhrát. Musíme udělat vše pro to, abychom je porazili.“

O posledním vzájemném zápase v Olomouci (5:0)

„Podívali jsme se na pár klipů, ale víme, že to byl přátelský zápas a ještě u nás doma. Rozhodně nikdo nic nepodcení.“

O přistání na malém letišti

„Hodně jsme se o tom bavili, ale spíš jsme se tomu smáli. Pilot to zvládl dobře.“

O nezvyklém počasí

„Varovali nás, že tady hodně prší, ale už jsme tu druhý den a pořád je jasno. Jsme rádi, snad to vydrží i na zápas. Hlavně aby nebyl silný vítr.“

O absenci Antonína Baráka

„Měli jsme radu starších s trenérem, řekli jsme si pár slov. Ale taková kauza má zůstat v kabině a tam taky zůstane.“

Zdroj: Deník/Martin Jůzek

Faerské ostrovy - Česko

Zápas na stadionu Tórsvøllur má výkop v sobotu v 19:45 (SEČ).

Tabulka skupiny E

1. Česko 2 3:1 4

2. Polsko 2 2:3 3

3. Moldavsko 2 1:1 2

4. Faerské ostrovy 1 1:1 1

5. Albánie 1 0:1 0