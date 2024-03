/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Čeští reprezentanti v pátek odehrají první zápas pod novým koučem Ivanem Haškem. Proti Norsku je povede stejný kapitán Tomáš Souček. „Pod novým trenérem je to jiné,“ řekl hráč West Hamu United na předzápasové tiskové konferenci, kde mimo jiné také zavtipkoval směrem k nováčkům.

Trénink české fotbalové reprezentace před zápasem s Norskem | Foto: se svolením CPA

Je to jiné pod novým realizačním týmem?

Jsme tady pár dní a pořád se učíme, rozkoukáváme, poznáváme se. Vždycky je to jiné, když přijdou jiní lidé. Nejsou tady jen jiní trenéři, ale také spousta jiných hráčů. Atmosféra je pozitivní, všichni jsou dobře naladění. Věřím, že budou v zápase hladoví a bude to jen a jen dobré.

Můžete říct konkrétní věc, která vás pod novým realizačním týmem překvapila?

Jestli chcete perličku, tak jsme si na začátku řekli pravidla, která je potřeba dodržovat, což je správně.

Mohl byste být konkrétnější, co je pod trenérem Haškem jiné oproti trenérovi Šilhavému?

Každý trenér má svá cvičení a své věci. Trenérský štáb je velký, každý si bere svoji část. Je to jiné, což je normální. Jinak se nechte překvapit, co se bude dít na hřišti.

Vnímáte, že začíná nová éra reprezentace?

Bavili jsme se, že to můžeme nazývat novou érou. Máme před sebou velké věci. Máme před sebou sice teď dva přáteláky, ale potom je Euro a kvalifikace na mistrovství světa. Každý chce být součástí nečeho velkého. Je to teď dvacet let od obrovského úspěchu, který Česko udělalo na Euru v Prostugalsku. Všichni víme, jací hráči tam hráli a jak se na ně vzpomíná. Všichni u toho chceme být, ale teď je na nás, abychom poctivě pracovali a připravovali se den ode dne.

Zdroj: Deník / Filip Ardon

Překvapila vás nominace trenéra Haška, ve které je spousta nováčků?

Musel jsem se na nějaké kluky podívat. Ne, dělám si legraci. Všechny znám, rád koukám na českou ligu. Všichni podávají dobré výkony a jsem za ně rád. Vzpomínám si na své začátky v reprezentaci. Je to jiné, než když to člověk zná. Jsou tady za dobré výkony ve svých klubech, věřím, že to sem přenesou a my zkušení jim pomůžeme. Je potřeba mít mladé hráče ve svých týmech i v nároďáku. Je potřeba, aby byli hladoví a šli za úspěchem. Pomíchalo se to - zkušení, mladí, střední. Je potřeba najít dobrý styl a věřím, že ho najdeme.

Je složité, že Coufal a spol. scházejí

Jak na vás nováčci zatím působí?

První den byl hodně rozkoukávací, někdo se bál na něco zeptat, někdo pozdravit. Pak jsme hned měli trénink, kde máme klasiku, že hráči i realizační tým se představí přede všemi a i z těch mladých to hned spadlo. Byla sranda, což je potřeba a od úterý jsme jeli jako jeden tým a že jsme si všichni rovni.

Naopak chybí trio z Belmonda - Kuchta, Coufal, Brabec. Jak to vnímáte?

Je pro mě vždy složité, když někdo chybí. Jsem tady od toho, abych každého podpořil. Ať už je to tahle trojice nebo někdo zraněný, tak se snažím dát maximální luxus. Je to ale otázka na trenéra, je jeho věc, koho nominuje, udělal nominaci a věřím, že uděláme maximum, abychom tady byli jako tým. Je nás tady 23 hráčů a jsme tady v tomto složení.

Jak na vás působí norský tým, který se na Euro nedostal?

Když vidím jednotlivce, tak nevidím důvod, proč se nedostali na Euro. Je to velká země se skvělými hráči. Kvalita tam je obrovská, ale fotbal je to týmový sport a je potřeba najít kvalitu jako tým a mít výsledky jako tým. Jsem rád, že my jsme to zvládli.

Několik z nich hraje v Premier League.

Pár jich tam je, možná se pozdravíme před zápasem, po zápase, ale jak rozhodčí pískne, tak se budu soustředit na své spoluhráče a náš tým.

Zdroj: Deník / Filip Ardon

Bude proti Norsku důležitější výsledek nebo hra?

Ukázali jsme si na tréninku nějaké principy, jak bychom chtěli hrát. Je toho ale hodně. I z tohoto utkání se budeme učit, bude tam pak video z tohoto zápasu a budeme věci zlepšovat. Fotbal se hraje na krásu i na výsledek. Nejlepší je zvolit obě varianty. Je to první zápas pod novým trenérem. Věřím, že budeme namotivovaní a něco z toho vyjde.