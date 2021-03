„Rok 2020 byl pro mě krásný, ale zároveň složitý po fotbalové i životní stránce. Vlastně celý rok, až na pár dnů v létě, jsem prožil v Anglii s mými holkami, ženou Natálií a dcerou Terezkou. Ano, užili jsme si to, ale občas to bylo i těžké, protože jsme byli v cizím a novém prostředí na všechno sami. Takže bych jim chtěl moc poděkovat za to, jaké mi vytvářejí podmínky a dodávají sílu. Za to, jak rok 2020 vypadal, musím poděkovat hlavně jim. A pak samozřejmě rodině, která mě vychovala, a spoluhráčům i trenérům, kteří mi v kariéře pomohli,“ řekl šestadvacetiletý dříč.

Jste Fotbalista roku 2020. Jak vám to zní?

Opravdu si toho cením. Anketa Fotbalista roku je v Česku největším individuálním oceněním a je pro mě obrovskou ctí, že jsem ji vyhrál podruhé za sebou. Vždycky jsem byl tím, kdo si víc cení týmových ocenění, ale tým tvoří právě individuality. Jsem moc rád, že mě lidi volili a děkuju jim za to.

Ceníte si víc letošního, nebo loňského vítězství?

Asi toho druhého, letošního. Rok 2020 byl strašně složitý – celosvětová pandemie, obrovská životní změna, stěhování do zahraničí, daleko od svých blízkých… Někdy to bylo složité, a proto si z těchto důvodů toho letošního ocenění vážím přeci jen o trochu víc.

Pro vás byl rok 2020 zlomový i tím, že jste přestoupil do West Hamu. Překvapilo vás, jak dobře jste v Premier League začal?

Celý rok beru hodně pozitivně. Poprvé žiju v zahraničí a na hodně věcí jsem si musel zvykat – jazyk, novou partu, cizí město… Byli jsme daleko od blízkých, kteří za námi kvůli koronaviru ani nemohli. Snažil jsem se na všem pracovat a jsem rád, jak celý rok vyšel. Jsem strašně šťastný, jak to po fotbalové stránce vyšlo.

S West Hamem bojujete o evropské poháry. Jaké ambice máte před zbytkem sezony?

Možná to bude znít jako klišé, ale vážně je zapotřebí jít zápas od zápasu. No a na konci tabulka ukáže naše umístění. Nejsme tým, který by měl vyhlašovat, že chce jedině do Champions League. Ale zápasů bude ubývat a čím víc bodů uděláme, tím to bude lepší. Určitě chceme do evropských pohárů, ale koukáme jen na nejbližší zápasy a uvidíme, na co to bude stačit.

Reprezentace loni vyhrála svou skupinu v Lize národů. Jak moc si ceníte tohoto úspěchu?

Hodně! Je vidět, že se povedla nějaká práce. Reprezentace složila velmi dobré mužstvo a zaslouženě jsme postoupili mezi nejlepší v Lize národů. Odměnou pro nás bude, že se v dalším ročníku budeme moct potkávat s těmi úplně nejlepšími.

Cítíte, že reprezentace výkonnostně stoupá?

Ano, cítím to, jak tým roste. Jsem za to hrozně rád. Těšil jsem se na loňské EURO, protože jsme mohli mít silný tým. A když se o rok posunulo, tak nám to možná může ještě pomoct, protože zase budeme o kousek dál a ještě silnější. Věřím, že to ukážeme i v kvalifikaci mistrovství světa.

S jakými ambicemi pojede český tým na červnové Euro?

Určitě chceme postoupit ze skupiny. To je první cíl. Samozřejmě bych si moc přál, aby to postupem neskončilo, ale pak už to bude vabank. Každý z nás radši oželí dovolenou, když na EURO vydržíme co nejdéle.

Jak velké lákadlo je mistrovství světa?

Ještě větší než EURO. Na ten turnaj bude koukat doslova celý svět. Musíme se na to připravit, hned na ten první zápas s Estonskem. Tento úvodní sraz nám může v našich ambicích směrem k mistrovství světa hodně pomoct. Věřím, že jak jsme prošli kvalifikací mistrovství Evropy, tak to přeneseme i do kvalifikace o svět. Jsem si jistý, že na to máme.