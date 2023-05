Fotbalisté West Hamu jako první postoupili do finále Evropské konferenční ligy v pražském Edenu. Londýnský tým v odvetě semifinále zvítězil v Alkmaaru 1:0 a navázal na domácí výhru 2:1. Za hosty nastoupil reprezentační kapitán a záložník Tomáš Souček, jeho spoluhráč Vladimír Coufal zůstal na lavičce. Utkání v Nizozemsku rozhodl střídající Pablo Fornals ve čtvrté minutě nastaveného času.

Tomáš Souček v dresu West Ham United | Foto: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Svěřenci trenéra Davida Moyese si o trofej zahrají 7. června proti lepšímu z dvojice Basilej - Fiorentina. Jejich odvetný souboj ve Švýcarsku se prodlužuje, oba týmy venku zvítězily 2:1.

West Ham se ve finále významného evropského poháru představí po 47 letech. V roce 1976 v tehdejším Poháru vítězů pohárů „Kladiváři“ podlehli bruselskému Anderlechtu 2:4.

Domácí Alkmaar od začátku častěji držel míč a hráči West Hamu především bránili a vyčkávali. Ve 25. minutě ale jako první zahrozili, když Paquetá z hranice šestnáctky trefil tyčku.

Anglický celek se také ve druhé půli soustředil na defenzivu a AZ nepouštěl do velkých příležitostí. V 82. minutě ale Kehrer málem překonal vlastního brankáře Areolu, který na poslední chvíli míč vykopl. Na druhé straně Adžuird ve slibné šanci minul.

Těsně před koncem španělský náhradník Fornals po individuální akci rozhodl. West Ham v aktuální sezoně Konferenční ligy udržel neporazitelnost a včetně předkola vyhrál 13 ze 14 utkání. Alkmaar v devátém domácím duelu soutěže v tomto ročníku poprvé nezvítězil.

Hložek zasáhl do utkání jako střídající hráč

Fotbalisté Leverkusenu v kádru s českými reprezentačními útočníky Adamem Hložkem a zraněným Patrikem Schickem si finále Evropské ligy nezahrají. Bayer remizoval v domácí odvetě semifinále s AS Řím bez branek a po úvodní venkovní porážce 0:1 do souboje o vítěznou trofej nepostoupil. Hložek naskočil jako střídající hráč v 80. minutě, Schick je do konce sezony ze zdravotních důvodů mimo hru.

AS Řím si v pohárech zahraje finále podruhé za sebou, před rokem ovládl Evropskou konferenční ligu. Jeho soupeřem 31. května v Budapešti bude vítěz druhého semifinále mezi Sevillou a Juventusem Turín, které se po remíze 1:1 po 90 minutách prodlužuje.