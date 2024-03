Kdo jiný, dalo by se říci. Fotbalistou roku se stal – podle očekávání – Tomáš Souček. Záložník londýnského West Hamu si vysloužil ocenění díky triumfu v Konfereněční lize. Coby kapitán pak dovedl českou reprezentaci na Euro.

Tomáš Souček dotáhl jako kapitán českou reprezentaci na Euro v Německu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně 30 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.

Do elitní pětky se dostali tři legionáři a dva hráči z domácí ligy. Ve finálové nominaci chyběl obhájce vítězství Patrik Schick. Tomáš Souček v hlasování porazil sparťanského kapitána Ladislava Krejčího, třetí skončil parťák z West Hamu Vladimír Coufal.

Souček ovládl prestižní anketu už potřetí v kariéře, a navázal tak na vítězství z let 2019 a 2020. Letos poprvé si však cenu převzal před zaplněným sálem, protože galavečer za rok 2019 byl kvůli covidu zrušen úplně a o rok později proběhl ze stejných důvodů bez diváků.

V historickém pořadí ankety podle počtu vítězství jsou před Součkem jen tři legendy. Pavel Nedvěd zvítězil čtyřikrát, Ivo Viktor má doma ještě o jednu trofej víc. Nedostižným hegemonem je Petr Čech, který triumfoval hned devětkrát.

Reprezentační kapitán prožil úspěšný rok 2023. V dresu West Hamu vyhrál Evropskou konferenční ligu a získal svou první trofej v pohárových soutěžích UEFA. Na podzim pak dostal národní tým na Euro 2024, na kterém Česko nebude chybět poosmé za sebou.

Souček navíc z pozice defenzivního záložníka přidal za londýnský klub a reprezentaci dvanáct soutěžních gólů a výkony v dresu Kladivářů si vysloužil prodloužení smlouvy až do roku 2027.

„Užívám si to. Jsem spokojený jak sportovně, tak individuálně,“ nechal se slyšet Souček, který vyhlíží letní Euro v Německu. „Minulý šampionát byl úspěšný, letos bychom to chtěli překonat a projít přes čtvrtfinále.“

Trpišovský neměl konkurenci

Během pondělního slavnostního večera byly v Clarion Congress Hotelu v Praze vyhlášeny i další doprovodné kategorie. Fotbalistkou roku byla zvolena Klára Cahynová, která pravidelně nastupovala za Sevillu, kam přestoupila v roce 2021 ze Slavie.

Už čtvrté vítězství slavil trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Víc triumfů v této kategorii mají jen Dušan Uhrin (5x), Karel Brückner (7x) a Pavel Vrba (8x). „Největší radost mám z projevu Slavie v Evropě a jak je jako český klub vnímaná,“ řekl úspěšný kouč. „Motivací je dál získávat trofeje a přivádět na Slavii evropské soupeře.“

Reprezentace pod novým trenérem? Budeme nečitelní, prozradil asistent Köstl

Talentem roku se stal Martin Vitík. Stoper loni získal titul se Spartou a patřil k tahounům reprezentace do jedenadvaceti let. Nakoukl i do áčka, se kterým oslavil postup na Euro.

Do Síně slávy českého fotbalu byl uveden Miroslav Kadlec, kapitán ze stříbrného mistrovství Evropy 1996, který letos oslaví šedesáté narozeniny.