„Výsledek nám dává naději. Ale rozhodnuto ještě ani zdaleka není. Může se stát cokoliv,“ nabádá k ostražitosti plzeňský trenér Michal Bílek. Odveta začíná dnes od 19 hodin sofijském Národním stadionu.

Je pro vás dostatečným varováním minulé kolo, v němž si velšský TNS přivezl k vám do Plzně také dvoubrankový náskok (4:2), ale nakonec jste se radovali z postupu vy?

My víme, že nic hotového není. Nám se podařil pouze první zápas, výsledkově i herně, ale teď je potřeba to zopakovat. Jen pokud se nám to povede, máme šanci postoupit dál. CSKA Sofia je kvalitní tým, v ofenzivě velmi silný. Musíme bránit podstatně lépe než ve Walesu, takže pro nás to snad bude ponaučení hlavně v tomhle směru. V posledních třech zápasech jsme neinkasovali, to je povzbuzující. Ale musíme v tom pokračovat.

Dopolední rozcvičení jsme absolvovali na Balgarska Armia Stadium, tedy přímo na stadionu CSKA Sofia ⚽️#fcvp #UECL #CSKAPLZ pic.twitter.com/KmsAwRje3z — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 26, 2021

Asi ale nebudete soustředit jen na obranu?

Nemůžeme se spoléhat jenom na defenzivu a odkopávat míče. Nechceme se dostat pod tlak. Plánujeme hrát aktivně jako doma, nepustit soupeře do hry, zabránit mu v kvalitních přihrávkách na útočníky… Tam mají velmi kvalitní hráče. Cesta k úspěchu vede přes aktivitu.

Cítíte důležitost zápasu? To jakou má pro klub případný postup do skupiny evropského poháru velkou váhu?

To víme od prvního pohárového zápasu proti Brestu. Naším cílem je postoupit do skupiny Evropské konferenční ligy. Klíčový okamžik se blíží. Každý hráč ví, že tohle je zápas, který rozhodne. Je na nich vidět odhodlání, obrovská chuť. Věřím, že i když to bude obrovsky těžké zvládneme to.

V Bulharsku se dá čekat bouřlivá atmosféra, připravoval jste tým i na tohle? Nebo už má Viktoria dostatek zkušeností z pohárových zápasů, že tohle není třeba zdůrazňovat?

Tak my tady máme i hráče, kteří ještě evropské poháry moc nezažili. Ve středu pole máme jednadvacetileté kluky, kteří to doma odehráli velmi dobře. Možná to pro ně bude novinka. Ale věřím tomu, že jsme připraveni po všech stránkách.

Často rotujete sestavou, jak moc tentokrát váháte nad složením základní jedenáctky?

Několik otazníků tam je. V posledním ligovém zápase podali kluci, co nenastoupili v prvním utkání proti CSKA Sofia, dobrý výkon. Je z čeho vybírat. Ale neočekávám velkém změny oproti prvnímu vzájemnému zápasu.

Je to pro vás osobně nejdůležitější utkání od čtvrtfinále Eura 2012 v Polsku?

(kroutí hlavou) Takhle to nemůžu říct. Přece jen jsem od té doby něco prožil. Ale všichni cítíme, že je to důležitý zápas, pro hráče i pro samotný klub.

Návrat na místo činu



Pohárová odveta v Sofii se neuskuteční na hřišti CSKA, ale na sofijském Národním stadionu, kde už se plzeňská Viktoria jednou představila. Před pěti lety tam s Ludogorcem Razgrad na úvod 4. předkola Ligy mistrů prohrála 0:2 a po domácí remíze 2:2 vypadla.

Teď viktoriáni doufají, že se budou na stejném místě radovat z postupu, ale proti jsou domácí. „Čeká nás velký zápas. Nesmíme inkasovat a potřebujeme vstřelit první gól. Pokud se nám to povede, fanoušci nám pomůžou ke druhému gólu,“ uvedl trenér bulharského týmu Stojčo Mladenov, kterému bude chybět za tři žluté karty Youga. Plzeň bude postrádat zraněné záložníky Čermáka, Kalvacha, Kopice a mladého stopera Míku.