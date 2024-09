Hašek převzal reprezentaci v lednu a smlouvu s FAČR podepsal do konce nadcházející kvalifikace o mistrovství světa, která začne v březnu. V létě zkušený kouč neuspěl s národním mužstvem na evropském šampionátu v Německu, kde s ním po dvou porážkách a jedné remíze nepostoupil ze skupiny, a pod ještě větší kritikou se ocitl po debaklu v Gruzii.

Český tým ale poté ve druhém ze zářijových utkání udolal doma Ukrajinu 3:2. "Příští týden je výkonný výbor a tam o těch věcech budeme diskutovat, co by třeba šlo zlepšit. V Lize národů zbývají čtyři zápasy, je vidět, že soupeři jsou těžcí. Myslím, že realizační tým dobře reagoval změnami v sestavě, které vedly k tomu, že jsme získali body. Takže uvidíme," prohlásil v minulém týdnu po vítězství nad Ukrajinou pro Českou televizi Fousek.

Z jeho slov vyplývá, že Hašek má dál jeho důvěru. Ve výkonném výboru vedle předsedy zasedá dalších 11 členů. Podle spekulací médií jsou někteří z nich s Haškovým dosavadním působením u reprezentace nespokojeni, že by se ale v úterý řešilo možné trenérovo odvolání, je velmi nepravděpodobné.

V ohrožení i Suchopárek

Sám jednašedesátiletý kouč chce pokračovat a věří, že s mužstvem je schopný splnit cíl v podobě postupu na mistrovství světa. "Samozřejmě mám velkou chuť pokračovat. K tomu, abychom postoupili na mistrovství světa, je cesta dlouhá," uvedl Hašek.

"Dostali jsme na úvod facku, co se týče celého projevu. Já si pamatuju, že jsem jako hráč takovou facku dostal kolikrát. Záleží na tom, jak rychle se z toho dostanete. Já věřím, že tým se z toho dostane. To, že má tým charakter, to je jeho nejdůležitější stránka," dodal Hašek.

Ve větším ohrožení by mohla být pozice trenéra reprezentační jednadvacítky Jana Suchopárka. "Lvíčatům" herně ani výsledkově nevyšel zářijový sraz, v evropské kvalifikaci nejprve vydřeli výhru 2:1 v Litvě a poté utrpěli debakl 0:5 v Dánsku. Přišli tak o možnost přímého postupu na šampionát a zkomplikovali si případnou cestu do play off. Suchopárek má s FAČR smlouvu do konce kvalifikačního cyklu.