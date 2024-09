Měl by trenér národního fotbalového týmu Ivan Hašek zůstat u reprezentace, nebo kvůli neúspěšnému Euru i debaklu 1:4 s Gruzií v úvodním utkání v Lize národů skončit? Legendární brankář Zbrojovky Josef Hron, který vychytal brněnskému klubu v roce 1978 jediný titul, má po úterní výhře národního týmu 3:2 nad Ukrajinou v dalším utkání Ligy národů jasno. „Z pohledu diváka bych ho tam nechal, i když to není na mně. Podle mě se ale odvoláním po tom zápase s Ukrajinou nikdo ani zabývat nebude," zmínil Hron.

A hned přidal i argumenty, proč by měl současný trenér reprezentace u národního týmu zůstat. „Podle mě je to odborník, bývalý vynikající fotbalista, teď jde o to, aby tým nabudil, aby tam dal ty typy hráčů, které to rozjedou, jako je nasadil proti Ukrajině. Jde třeba o Šulce, Červa nebo Kušeje. Jsou to kluci, kteří chtějí hrát dopředu a chtějí balon. Sám Hašan byl takový," připomenul Hron.

Podle něj byl zásadní rozdíl mezi sobotní porážkou s Gruzií a úterní výhrou nad Ukrajinou v přístupu hráčů. „V Gruzii působili jako by přijeli na výlet. Nebylo to vyhecované, navíc nastoupili hráči, kteří nemají formu. Vypadalo to, že se nemůže nic stát. Proti Ukrajině chtěl mančaft daleko víc," všiml si třiasedmdesátiletý rodák z Pelhřimova.

Úterní výhra je podle něj pro národní tým cenná. „Je to dobře pro celý český fotbal a pro kluky hodně důležité vítězství. Všichni jezdili a chtěli vyhrát. Hodně se mi líbil Červ, který nevypustí žádný souboj. Součkovi to na jeho pozici vyhovovalo, výborný byl i Vitík se Šulcem, první poločas i Černý. Ukrajinci jsou hodně silní jeden na jednoho, proto taky někteří hrají v Premier League, tak nám to občas zaskřípalo v obraně," hodnotil duel Hron.

Přes nervydrásající konec ale Češi uhájili vedení a výhru 3:2, což Hašek podle Hrona podpořil i povedeným střídáním. „Třeba Schick tentokrát nebyl tak otrávený jako proti Gruzii a podržel to v situaci jeden na jednoho, stejně tak Hložek. Na konci jsme měli štěstí, že Ukrajinci nevyrovnali, ale ještěže to tak dopadlo," dodal Hron.