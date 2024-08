Však mu také novináři před odvetou s ukrajinským Kryvbasem Kryvyj Rih připomněli tenhle už devět let starý nezdar proti Maccabi Tel Aviv, který ho stál místo na lavičce Viktorie. „To už je za námi,“ usmál se Miroslav Koubek, když na podobnou otázku odpovídal záložník jeho týmu Jan Kopic.

Tehdy po zisku mistrovského titulu v roce 2015 vyhrál jeho tým první zápas v Izraeli 2:1, ale nezvládl pak domácí odvetu a po porážce 0:2 museli viktoriáni do kvalifikace o Evropskou ligu. Tu už proti srbské Vojvodině Novi Sad zvládli, ale to už bylo pod vedením nového kouče Karla Krejčího…

Jenže trenér Miroslav Koubek dává na evropské neúspěchy při třetím angažmá na plzeňské lavičce zapomenout. Noční můru Maccabi zabil před rokem, jak sám říká, při dvojzápase s kazašským Tobolem Kostanaj. Předtím vyřadil i kosovskou Dritu a maltskou Gzíru.

A spanilou jízdu až do čtvrtfinále Konferenční ligy mají nejen všichni plzeňští fanoušci v živé paměti. Stejnou soutěž má Viktoria jistou i letos, tentokrát stačilo vyřadit ukrajinský Kryvbas.

| Video: Youtube

„Klub prožil zlaté časy s báječnou generací, co vybojovala Ligu mistrů. Ale tohle je úplně jiné mužstvo, každou skupinu evropské soutěže s pokorou přijímáme. Musíme být stále skromní a pokorní,“ prohlásil sice bezprostředně po postupu přes Kryvbas plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Ale je více než zřejmé, že také on by se letos rád posunul zase o stupínek výš. Posledním soupeřem na cestě do hlavní fáze Evropské ligy bude skotský Heart of Midlothian, třetí tým minulého ročníku skotské ligy. Lepší byly jen dva kluby z Glasgow – mistrovský Celtic a druhý Rangers.

Někteří hráči toho mají tak akorát

V této sezoně ale Hearts, jak se klubu z Edinburghu přezdívá, ještě neokusili v soutěžním zápase jak chutná vítězství. Na úvod skotské ligy uhráli bezbrankovou remízu s Rangers a pak padli na hřišti Dundee FC (1:3) a teď o víkendu prohráli utkání Ligového poháru ve Falkirku (0:2).

To tým trenéra Koubka zvládl ligový zápas v Českých Budějovicích (3:0), i když zkušený kouč šetřil některé z opor. „Změny byly nutné, vypozorovali jsme, že si někteří hráči už musí odpočinout. Hráli jsme pátý zápas během patnácti dní, bylo vidět, že někteří hráči toho mají akorát,“ vysvětloval to na jihu Čech trenér Viktorie.

Proti skotskému Hearts opět určitě postaví v danou chvíli nejsilnější možnou sestavu. Úvodní zápas play-off Evropské ligy se hraje v plzeňské Doosan ve čtvrtek od 19 hodin, odveta je na programu o týden později ve Skotsku.

Pak bude jasno, ve které soutěži budou fotbalisté Viktorie Plzeň na podzim pokračovat. Rozdíl je to značný. Třeba v odměnách, ale i v počtu zápasů. Prestižnější Evropská liga slibuje osm zápasů, Evropská konferenční liga jen šest.