Jeden z nejúspěšnějších českých fotbalových trenérů se dožívá životního jubilea. Pavel Vrba, který vedl Plzeň, Spartu, ostravský Baník, Zlín, českou reprezentaci, trénoval také v Rusku, Bulharsku a na Slovensku, slaví dnes - ve středu 6. prosince - šedesáté narozeniny.

Pavel Vrba jako trenér ostravského Baníku končí. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Výčet úspěchů zkušeného kouče je pořádně dlouhý. Přitom každý jej zná právě z pozice trenéra, málokdo ví, že šlo o talentovaného fotbalistu. Nejvíce o tom vypovídá fakt, že hrál na mistrovství světa dvacetiletých v Mexiku, načež si ho z rodného Přerova vybral Baník Ostrava. Jeho kariéru ale zastavila zranění.

Začínal u mládeže v Baníku, patřil do týmu okolo Vernera Ličky, nebo Bohumila Páníka, rukami mu prošlo velké množství talentů klubu z Bazalů, včetně později hvězdného Milana Baroše.

KOMENTÁŘ: Když milionáři trpí v autobusu. Tvrdík opět sklouzl k populismu

Časem ale chtěl k dospělému áčku, premiéru ale prožil doslova hororovou. Na pražském Strahově prohrál se Slavií 0:7. V další sezoně 2003/04 už ale jako asistent Františka Komňackého slavil mistrovský titul. V klubu ale nezůstal, vyhodili ho, a Vrba se tak vydal sbírat úspěchy na Slovensko.

V Žilině také vyhrál ligu, pak zamířil do Plzně, kde nastala nejslavnější éra. Průměrný klub, který osciloval mezi první a druhou ligou, vytáhl k vítězství v poháru, následně k mistrovským titulům a do Evropy, lépe řečeno do Ligy mistrů. Navíc bavil skvělým ofenzivním fotbalem.

Zemřel bývalý fotbalista Vacenovský. Legenda Dukly pomáhala i Kollerovi

Nakonec na západě Čech slavil tři tituly, třikrát hrál s Plzní Ligu mistrů. V mezičase si „odskočil“ k české reprezentaci, kterou dovedl na Euro 2016, kde však Češi neuspěli, vypadli už ve skupině, a Vrba skončil. Vedl ruskou Machačkalu, bulharský Ludogorec Razgrad, znovu Plzeň, pražskou Spartu, ostravský Baník a naposledy Zlín, kde skončil během podzimu.

V lize odkoučoval 339 utkání v nejvyšší soutěži, čímž je v historických tabulkách sedmý. Má ale nejvíce vítězství, přesně 191.