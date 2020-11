Trenér Slovanu Pavel Hoftych mohl do souboje vyslat pouze pět hráčů základní sestavy, zbytek borců skolil koronavirus. Do týmu se tak dostali i fotbalisté z třetiligového béčka.

„O naději na body jsme přišli už před zápasem, nebylo co řešit. V plné palbě bychom mohli pomýšlet třeba na vyrovnanější souboj, být daleko nebezpečnější. Ale v tomhle složení, v kterém jsme přijeli, s hráči, kteří neměli měsíc a déle herní praxi, bylo jasné, že to tu na body nebude. Šlo jen o to, o kolik (prohrajeme). Proti takhle kvalitnímu soupeři jsme na víc neměli, to je realita,“ byl si vědom rozložení sil Hoftych.

Na rozdíl od Liberce Hoffenheim pravidelně hraje v německé lize. „Bylo jasné, že nás soupeř dostane do velkých problémů. Spousta kluků nemá na téhle úrovni žádné zkušenosti, navíc řada z nich nemohla hrát měsíc zápas. Bylo to pro ně strašně těžké, zároveň i velká zkušenost,“ snažil se Hoftych najít nějaká pozitiva.

„Děkuji klukům, že akceptovali taktický plán. Abychom drželi pohromadě, abychom těch branek nedostali ještě víc. Děkuji hráčům za odvahu, byli ochotni dřít, makat. I když s fotbalem to mělo spíš méně než více společného. Dali do toho všechny síly, které měli. V tomhle složení může zápas vždy skončit ještě dramatičtějším rozdíl jako třeba Venlo s Ajaxem Amsterodam (0:13), můžete dostat třeba i historický debakl na evropské půdě. To jsme nechtěli dopustit,“ chválí Hoftych své svěřence, kteří se s neobvyklou situací popasovali po svém.

Do Německa odcestoval z realizačního týmu sám. „Byl to extra dlouhý den, na všechno, co se týče mančaftu, jsem byl sám. Výborně mi pomohli Jirka Liška a Bobo Konečný z B-týmu. Hodně ale chyběli asistenti Pavel Medynský a Míra Holeňák na práci kolem mužstva, kterou se mnou dělají. Něco takového jsem nezažil od doby, co jsem ve Zlíně trénoval juniorku. Abych byl na lavičce sám s dvěma kolegy z béčka. Už bych to zažít nechtěl,“ uzavřel trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.