Přesto trenér Pavel Vrba, že jeho svěřenci domácí odvetu příští čtvrtek zvládnou a postoupí. „Z pohledu diváka je možná škoda, že nepadlo víc branek. Ale byl to pohledný, kombinační fotbal. Vítězství 1:0 je obrovskou výhodou pro Antverpy, ale já věřím, že nám doma vytvoří fanoušci podobné prostředí jako tady ti Antverpští a že dokážeme vývoj otočit a postoupíme dál,“ zhodnotil utkání Vrba.

V první půli měli domácí velkou převahu. Čím si to vysvětlujete?

Měli jsme ze soupeře respekt, protože do belgické ligy vstoupil dvěma vítězstvími 4:1. Na druhou stranu si nemyslím, že byl jejich tlak nějak obrovský. Samozřejmě, dali gól a měli další šanci, při které nás podržel gólman Hruška.

Po přestávce sice přišlo zlepšení, i když bez výraznější brankové příležitosti a gólového efektu…

Ve druhém poločase jsme už lépe kombinovali. Ale bohužel jsme nedali branku, která by nám možná slušela. Výsledek je takový, jaký je. Musíme ho respektovat.

Porážka venku 0:1 je hodně ošemetná. Bude proto důležité doma neinkasovat?

Ono to má dva háčky, prohrát 0:1 není nic příjemného. Každý vstřelený gól venku je obrovská výhoda. Ale na druhou stranu hrát na 0:0 je také velké riziko. Postupové šance jsou pořád otevřené. Ale první branka v Plzni může hodně napovědět. Ať už ji dá kdokoliv.

Co jste říkal na atmosféru, která byla v Bruselu v hledišti?

Bylo to úžasné. I když Antverpy nemohly hrát na svém stadionu, jejich fanoušci tady vytvořili skvělou kulisu. Takové by to na fotbalových stadionech mělo být, měli bychom se z toho poučit.

Jak jste viděl situaci před inkasovaným gólem? Šlo jí zabránit?

Špíš mi vadí, že celá situace vznikla po naší ztrátě. Měli jsme míč pod kontrolou, ale nevyřešili jsme to dobře a tím jsme nabídli soupeři brejk. A jejich střelec to vyřešil dokonale. Ale naše chyba bylo, že jsme ztratili míč v nepříliš složité situaci.