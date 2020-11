I proto teď doufá, že jsou doma schopní obrat o body i ve středečním zápase Skotsko. Čeští fotbalisté zároveň potřebují porazit rozjeté Slováky, hrát se bude opět v Plzni od 20.45 hodin.

Trenér, jste spokojený s výsledkem? Neměli jste dát víc gólů?

Potřebovali jsme potvrdit po vítězství Slovenska na Skotskem, které nám zvýšilo naději na první místo. Byla naše povinnost doma vyhrát, takže jsme s výsledkem spokojení. Po rychlé brance jsme vedli, chyběla pojistka, Janko měl gól na noze. Pak se nám nepovedl vstup do druhé půle, soupeř nás přitlačil, byl nebezpečný. Naštěstí jsme to přestáli, ale bylo to nervózní.

Věříte, že je v silách Izraelců sebrat v posledním kole doma body Skotsku?

Izraelci mají velmi silný tým se skvělými individualitami – Salomon, Zahavi. Jsem přesvědčení, že jsou Skoty schopní porazit. Ale my musíme především koukat sami na sebe a porazit tady Slováky.

Nakolik budou Slováci po změně trenéra a postupu na Euro nepříjemnějším soupeřem?

Ta změna jim asi prospěla, byť jsem Pavlovi Hapalovi vyhazov nepřál. Postoupili na mistrovství Evropy, pak hned porazili doma Skotsko. Myslím, že se na nás plně soustředí, v prvním vzájemném zápase jim chybělo několik hráčů, nám taky, bylo to zkreslené. Teď to bude derby se vším všudy.

Slovákům navíc půjde v posledním zápase Ligy národů o udržení v divizi B?

To ještě znásobí jejich motivaci proti nám.

Jste spokojený i s tím, že jste udrželi čisté konto? A co byste řekl na hru stoperské dvojice Kalas – Brabec?

Za nulu jsme rádi, udrželi jsme ji po dlouhé době. Stopeři hráli zvlášť v první půli velmi dobře, v úvodu druhého poločasu tam byla malinko nekoncentrovanost, nabídli soupeři šance. Zahavi dostal až příliš prostoru. Ale jinak nepodali špatný výkon.

Zraněného stopera Hovorku nahradí v týmu mladík Zima. Proč zrovna on?

Sledovali jsme ho už v jednadvacítce, ale nechtěli jsme sahat do její sestavy, protože hrála důležité zápas. Proto jsme ho povolali teď, abychom ho blíže poznali.