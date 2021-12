"Řekl jsem hráčům, že dneškem začíná nová éra. Nemůžeme si dovolit být v Evropské lize," řekl Xavi. "Tohle je naše realita. Této situaci čelíme a musíme jí čelit s důstojností. Jsem nasr… Naše realita mě s… Cítím za to zodpovědnost. Musíme se s tím vyrovnat, nic jiného nám nezbývá," citovala španělská média Xaviho.

Chelsea pokukuje po Součkovi. Naprosto na mě zapůsobil, rozplývá se Tuchel

"Začínáme od nuly. Naším cílem je Liga mistrů, ne Evropská liga. Musíme tvrdě makat. Nemám rád slovo selhání, protože jsme se snažili. Miluju tento klub. Převládá teď pocit bezmoci, ale uděláme všechno pro to, abychom Barcu vrátili tam, kam patří. Očekával jsem od nás, že budeme hrát v jiné soutěži. Pro mě jako trenéra je to rána. Některé věci musíme změnit," uvedl jednačtyřicetiletý bývalý záložník.

Muller after sending Barca to the Europa League ? pic.twitter.com/q7B3raLx6w — ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2021

Cíl? Vyhrát Evropskou ligu

"Momentálně se cítíme velmi špatně. Jsme v těžké a obtížné situaci. Sami jsme se dostali do tohoto chaosu a hodně to bolí," litoval zkušený záložník Sergio Busquets. "Je pravda, že právě teď nepatříme mezi nejlepší týmy v Evropě," hlesl obránce Ronald Araujo. "Naším cílem je nyní vyhrát Evropskou ligu."

Barcelonu čeká v únoru v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy jeden z týmů, který v hlavní fázi obsadil druhou příčku. "Blaugrana" se v soutěži představí poprvé od sezony 2003/04, kdy se hrála ještě jako Pohár UEFA. Tehdy u toho byl i Xavi. "Realitou je Evropská liga, musíme ji vyhrát a zvítězit v každém utkání. Není to nejlepší scénář, ale nic jiného nám nezbývá," konstatoval Xavi, španělský mistr světa a dvojnásobný evropský šampion.

Návrat legendy. Zachránit trápící Barcelonu má nový trenér Xavi

Odchovanec Barcelony se klubu ujal v listopadu po rozvázání smlouvy v katarském Al Sáddu. S katalánským celkem zvítězil ve dvou z pěti soutěžních duelů. V La Lize je jeho tým na sedmém místě se ztrátou 16 bodů na vedoucí Real Madrid. V Lize mistrů Barcelona nepostoupila do vyřazovací fáze poprvé od sezony 2000/01, od té doby v ní chyběla jen v ročníku 2003/04 při zmíněné účasti v Poháru UEFA.

Na krach Barcelony reagovaly bývalé fotbalvé hvězdy hvězdy. "S tímhle kádrem prostě nemohou soutěžit v Lize mistrů," měl jasno bývalý záložník Chelsea Joe Cole v komentáři pro BT Sport. "Mají pár dobrých mladíků, ale nebude to rychlý proces - může to být pět let," doplnil někdější útočník Liverpoolu Peter Crouch.