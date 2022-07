V letošním roce se jej ve třech turnusech účastní víc než dvě stě dětí z jižní Moravy, Vysočiny i vzdálenějších krajů České republiky. „Limit máme sedmdesát pět dětí na jeden turnus. Jsme schopní pojmout o něco víc, ale už nechceme, protože by utrpěla kvalita, teď jsme na hraně,“ vysvětluje hlavní organizátor kempu Petr Čejka.

Místa v Rosicích jsou již dopředu vyprodaná. Hlavní důvod je fotbal, děti vedou jedni z nejlepších mládežnických trenérů v republice, ale účastníky láká i doprovodný program. „Účast každý rok roste, což považuji s ohledem na současnou ekonomickou situaci za obdivuhodné. Myslím, že za to můžou trenéři a tréninky, ale taky tu máme nadstandardní hotel i restauraci, děti vedle fotbalu hrají ping pong, kuželky, plážový fotbal, mají vířivku, saunu, masáže. Na pokoji spolu bydlí většinou kamarádi z klubů a i to si užívají,“ podotýká Čejka.

Výběr Newcastlu i Mexika bojoval za Lužánkami o pohár i o pomoc Ukrajině

Už počtvrté je na kempu Karel Pacal, který kope v klubu Vysočina Jihlava. „Mám to tady rád, líbí se mi parta, potkal jsem nové kamarády. Nejvíc mě baví večerní turnaj dva na dva, který jsme vyhráli,“ povídá třináctiletý chlapec. „Po kempu mě vždycky fotbal víc bavil, hodně jsem si zlepšil levou nohu,“ sděluje.

Děti jezdí na kemp právě kvůli zlepšení fotbalových dovedností. „Je to kemp a ne tábor, všichni sem přijeli za fotbalem. Jsou tu kluci často z prvoligových či druholigových klubů, což nám hodně usnadňuje tréninkový proces,“ povídá Čejka.

Zkušení trenéři mají s dětmi o to příjemnější práci a vidí výsledky. „Jezdí sem děti, které na sobě extrémně chtějí pracovat. Nemusíme je do ničeho nutit, když jim řekneme, ať něco dělají třikrát, udělají to pětkrát. Mentálně jsou nastavené tak, že se chtějí posouvat. Nemusíme je přemlouvat, jen je směrujeme, kam potřebujeme,“ líčí trenér Ondřej Šafránek.

VYCHOVAT ORIGINÁLY

Fotbalová metodika se sice neustále mění, ale snaha vychovávat především kreativní fotbalisty přetrvává. „Fotbalová asociace se o to snaží dlouhodobým nastavením metodiky v klubech. Děti necháváme víc hrát malé formy, tím jsou originálnější a hledají netypické řešení v daných situacích, jinak je všichni řeší roboticky. Potřebujeme vychovávat originály, ne běžce,“ naznačuje trenér.

Místo drilování cvičení s míčem tak jdou do popředí hry malých forem. „Hodně se dělají hry dva na dva, tři na tři, podčíslení, přečíslení. Děti hlavně necháváme chybovat. Kde vznikají chyby, tam vzniká kreativita,“ doplňuje Šafránek.

V praxi to znamená, že u dětí není rozhodující výsledek, ale hra. „Občas se setkávám s tím, že se děti bojí hrát. Snažíme se odbourat stereotypy, aby se nezbavovaly míče a nekopaly ho do zámezí, ale aby si dovolily hrát jeden na jednoho, nebály se kliček ani chyb. U starších dětí místo jednoduchého řešení chceme, aby vytvářely přečíslení, podčíslení, kreativně vyřešily situace a dělaly chyby, i když třeba dostanou hloupý gól,“ vysvětluje kouč.

Najít sprintera pro dráhu? Kouč Dukly Brno pozná talent na první pohled

Jedním z pravidelných účastníků, kteří na kempu rozvíjí své dovednosti, je Eduard Moravčík z AFK Tišnov. „Jsem tady potřetí a pomáhá mi to ve fotbale Na kempu nás trenér učil kličky, které jsem potrénoval, a myslím, že už mi jdou víc než předtím,“ říká čtrnáctiletý klučina. „Poznávám nové kamarády, jsou tady výborní trenéři a fakt zábava, chodíme do kina nebo hrajeme kuželky,“ popisuje Moravčík.