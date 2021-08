Jeho osobní bilance bere dech: 365 gólů (z 427 zápasů). Dodnes jej v Německu nikdo nepřekonal.

O úmrtí uznávaného fotbalisty informoval Bayern Mnichov. "Dnes je smutný, černý den pro FC Bayern a všechny naše fanoušky,“ uvedl Herbert Hainer, prezident klubu, v oficiálním prohlášení. „Byl největším útočníkem, jaký tu kdy byl. A byl i skvělým člověkem, osobností světového fotbalu. Sdílíme smutek s jeho manželkou Uschi a rodinou. Jeho jméno a vzpomínka budou žít navždy."

Müller ovládl pořadí střelců na MS 1970 a následně i na vítězném Euru v roce 1972.

Podívejte se na sestřih nejlepších akcí a gólů Gerda Müllera (článek pokračuje pod videem):

Jednu z nejlepších klubových sezon prožil právě před tímto šampionátem, v Bundeslize nastřílel čtyřicet branek a Bayern došel do semifinále Poháru vítězů pohárů (Bayern na úvod vyřadil Plzeň po výsledcích 1:0 a 6:1 a Müller dal dva góly).

"Byl to můj vzor," přiznal Rudi Völler, později další kanonýr, tehdy mladý kluk z menšího města a provinčního klubu Hanau.

Müller zakončil reprezentační kariéru stylově - ve finále mistrovství světa 1974 v Mnichově dal krátce před koncem první půle rozhodující gól proti Nizozemsku.

Dodnes se fanoušci ptají, proč za Německo nehrál dál, když mu bylo pouhých 28 let. Oficiálně se rozloučil z osobních důvodů, ale spekulovalo se o sporech s vedením svazu, které si hráčů nevážilo.

V jednom z rozhovorů posléze Müller prozradil, že ho k tomu vedla situace doma. "Dcera byla malá. Jednou se zeptala: Strýc už je doma?"

Dres bavorského giganta oblékal v letech 1964 - 1979, fotbalu dal sbohem v Americe.

Very sorry to hear that Gerd Müller has passed away. Loved watching him as a child and learnt so much from doing so. The greatest penalty box goal scorer I’ve ever seen. #RIPGerd