Tvrdík si váží podpory, kterou dostává nejen od klubu a fanoušků, ale i od soupeřů. „Frajeři jsou ti, co mi vyjádřili podporu. Nemám pro to slova,“ vzkázal boss. „V těžkých chvílích je česká solidarita neskutečná, hodně mě to dostalo.“

Šéfe, jsme s vámi! Slávisté poslali nemocnému Tvrdíkovi výhru i dojemný vzkaz

Tvrdík se snaží myslet pozitivně. „Na této nemoci je podle mě mnohem důležitější psychický stav. Hodně věřím a současně se přiměřeně bojím. Mám úžasné lékaře a sestřičky, kterým již nyní dlužím strašně moc. Mám štěstí, že se léčím v Česku, naše onkologie patří k nejlepším na světě,“ dodal.

Tvrdík působí ve Slavii od sezony 2015/16. Poté, co převzali klub čínští majitelé, se stal předsedou představenstva. Pražané pod ním získali čtyři ligové tituly a zahráli si základní skupinu Ligy mistrů nebo dvakrát čtvrtfinále Evropské ligy.