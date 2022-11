Tvrdík v kabině Slavie. Nehledáme alibi. Vrátíme se silnější, pronesl šéf klubu

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík dopředu varoval, že předčasný konec v Konferenční lize by znamenal obrovské selhání, které by zavánělo průšvihem. Nakonec došlo na jeho slova. Pražané skončili už ve skupině a po nečekaném vyřazení zašel šéf klubu do kabiny si to s hráči vyříkat.

Zklamaní fotbalisté Slavie po vyřazení z Konferenční ligy | Foto: ČTK/Vít Šimánek