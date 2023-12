Dnešní zprávy týkající se možného přesunu pražské Slavie do českých vlastnických rukou miliardáře Pavla Tykače rozvířily velké debaty nejen mezi fanoušky. Po několika hodinách se do nich vložil přímo jeden z nejpovolanějších, předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík. Ten zároveň na sociálních sítích odhalil fotografie nového slávisty.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík (vpravo) a hlavní trenér Jindřich Trpišovský (na snímku z 13. února 2020). | Foto: ČTK

Pražská Slavie je už několik let v čínském většinovém vlastnictví. To by se ale údajně mohlo poměrně brzy změnit, do majetkové struktury by totiž mohl vstoupit český podnikatel Pavel Tykač, podle magazínu Forbes čtvrtý nejbohatší Čech.

Co je na tom pravdy, ukáží pravděpodobně až následující měsíce, každopádně k situaci se už vyjádřil i Jaroslav Tvrdík. Ten si nemůže vynachválit současného majitele, společnost Citic Group.

"Citic Group je klubu skvělým akcionářem. Slavia má vynikající sportovní i finanční výsledky. Věřím, že zítra vyhrajeme skupinu EL. Hospodaření za rok 2023 je v zisku," napsal na sociální síť X den před posledním zápasem Evropském ligy, v němž můžou slávisté potvrdit první příčku ve skupině a postup do osmifinále.

Vyjádřil se ale i k osobě zmíněného Pavla Tykače. "Pavel Tykač je velký slávista a přítel. Slavii fandil jeho děda, tatínek i jeho syn. Naposledy včera si koupil jeden z obrazů v charitativní aukci. Jako klub nebudeme komentovat spekulace týkající se majitele. V každém scénáři však Slavii čeká skvělý příští rok," napsal poněkud tajemně.

Co však odhalil, jsou fotografie nového slávisty. Jestli se fanoušci těší na novou posilu, budou ale možná zklamaní. Tedy alespoň ještě pro následujících několik let. Tvrdík se totiž pochlubil fotografiemi vnuka Sebastiana, potomka jeho dcery Jany a slávistického gólmana Ondřeje Koláře.